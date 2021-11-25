四入信機公司涉合謀定價　受查即願與競委會合作　成首宗和解個案

四間銷售入信機的公司，涉嫌參與合謀行為，競爭事務委員會介入調查時，該些公司主動求和解，並與競委會達成協議。競委會今(25日)入稟競爭事務審裁處，要求署方頒令該些公司支付80萬至337萬元的罰款。這案亦是首次有涉案公司於調查階段，便向競委會提供合作，並透過競委會的《合作政策》達成和解的案件。



申請人為競爭事務委員會，四名答辯人為Quadient Technologies Hong Kong Limited（前稱 Neopost Hong Kong Limited）、 Quadient International Supply Limited（前稱 Neopost International Supply Limited）、凸版資訊（香港）有限公司及 Smartech Business Systems (Hong Kong) Limited。

答辯人達成協議互不競爭

涉案的入信機，是將信件及其他郵件放入信封的機器，方便大量投寄。

案情指，於2018 年4月至 2019 年 1月期間，四名答辯人達成協議，協定在香港銷售首兩名答辯人的入信機時，互不競爭，而凸版香港及Smartech 亦透過交換敏感資料，作出協調。

競委會指，相關行為構成合謀定價、瓜分市場及圍標，違反了《競爭條例》下的「第一行為守則」。

受查即終止有關行為

競委會展開調查後，答辯人與競委會合作，即時終止有關的反競爭行爲，並加強各自的競爭合規計劃。競委會亦與四名答辯人向審裁處申請，雙方同意下處理訴訟，涉及條件包括頒令四名答辯人違反了「第一行為守則」，首兩名答辯人支付約140萬元的罰款，而凸版香港和Smartech則分別支付約337萬和80萬元。

答辯人亦需支付競委會的調查費用及訟費。

案件編號：CETA1/2021