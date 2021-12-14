Omicron｜港大研究：兩針不足抗毒　第三針科興能否增抗體待確定

港大公布，微生物學團隊的研究發現，大部分已接種兩針新冠疫苗人士，包括復必泰和科興，其產生的血清抗體水平，不足以抵抗Omicron新變種病毒。團隊指，在有新一代能針對Omicron變種病毒的疫苗出現以前，建議民眾應盡快接種第三針疫苗。研究結果已被接納在醫學期刊《臨床傳染病》發表。



港大研究團隊分別對兩組已注射兩針 BNT162b2 （復必泰）或 Coronavac（科興）疫苗，各25名捐獻者的血清作測試。

研究測試香港現有的兩種Omicron變種病毒，一種來自南非，另外一種來自尼日利亞，包含額外的R346K突變。實驗也測試血清抗體對於Alpha， Bata，Delta病毒株的中和能力作為對照。

科興接種者血清稀釋十倍已無法中和Omicron

研究結果顯示，兩種疫苗接種者的血清抗體對Omicron變種病毒的抵抗能力大幅下降。25名復必泰疫苗接種者的血清稀釋十倍後，只有5人的血清抗體對Omicron有中和能力，疫苗效率大幅削弱至只有20至24%。與原始的SARS-CoV-2毒株相比較，對抗 Omicron 變體的中和抗體濃度減少36 至40 倍。而25名科興疫苗接種者的血清稀釋十倍已無法中和Omicron 病毒。