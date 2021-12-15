消委會｜醫療中心設低價體檢陷阱　疲勞轟炸消費者逼購15萬元療程

消委會發表新一期《選擇》月刊刊出，有醫療中心借低價身體檢查服務，向判斷能力較低的人士硬銷貴價療程。當中有公司疲勞轟炸受精神問題困擾人士，期間更沒收對方提款卡，最終消費者被逼於10個月內共消費15萬元購買不同體檢療程及保健產品；亦有公司涉向有認知障礙的長者誇大病情，遊說她即時購買超過8萬元的療程。

消委會提醒若商戶於銷售過程涉及使用虛假商品說明、誤導性遺漏或具威嚇性的營業行為等不良手法，有機會觸犯《商品說明條例》。而市民亦要留意不要輕信免費或低價體檢宣傳，並就服務內容多作比較。



社工：涉A公司苦主幾乎均須付款才獲准離開

消委會指，有醫療中心涉向以弱勢社群為硬銷對象，借低價體檢之名推銷昂貴的療程。個案中的陳先生本身溝通能力較弱，以及長期受精神問題困擾。他於收到A公司來電推銷身體檢查服務後，到該公司了解詳情，並被職員帶到房間內聆聽服務介紹。

期間對方不停遊說他購買服務，儘管陳先生多次拒絕購買及要求離開，職員亦不理會及施加壓力令他交出提款卡並沒收。經歷接近2小時疲勞式轟炸，陳先生最終答允購買價值1萬元的脫牙及約2.9萬元的脊醫療程，於付款後才獲准離開。其後陳先生與社工會面時，透露不時會收到A公司職員來電，而幾乎每次到場均須付款才獲准離開，最終於10月內共消費超過15萬元，購買照腸、脊醫療程、不同體檢項目及保健產品等。他最終在消委會協助下向A公司取回款項並簽署和解協議書。

遊說腦退化長者購9萬元療程死撐無不妥

另一個案涉及患有腦退化及認知障礙的長者周女士，她收到B公司電話推銷價值98元的脊骨檢。到場檢查時，公司職員不消10分鐘指儀器顯示不到周女士脊骨最後幾節，指因明顯有重大問題需要會見中醫，並向她收取超過2,000元的診金。當時職員向周女士指，若她即時購買8.8萬元的療程即可獲豁免診金。

周女士當時的信用卡限額只足夠支付2萬元，職員提議她使用銀行提款卡支付5萬元，再由員工陪同她到附近的銀行櫃員機提取現金支付餘額。其後周女士向家人談及脊骨情況及購買療程，家人認為周女士是於對療程內容一無所知的情況下被遊說消費。他們與B公司交涉時，對方指周女士申報沒有長期服用藥品，認為沒有違規，亦一直未有確實回覆。周女士家人向消委會投訴，最後B公司同意全數退款，但強調銷售過程無不妥。

要求退款無回音 解釋已過14天冷靜期

亦有個案被遊說接受無迫切性的手術拔除四顆智慧齒，價值超過5.7萬元。當時職員稱若不馬上付款確認，要繳付約千多元檢查費，日後亦要重新付費檢查。涉事人最後答應先付款待回港後才安排手術。不過當她放棄手術及向該公司申請退款時，職員簡單答覆會跟進後便沒有回音，直至兩個月後經涉事人母親追問，該公司才回覆因過了14天冷靜期拒絕退款。

消委會指．不時接獲關於美容院或健身公司涉及不良營銷的投訴，商戶必須向消費者提供清晰及準確的陳述，如服務設有冷靜期，應將此資訊告知消費者，假若商戶於銷售過程涉及使用虛假商品說明、誤導性遺漏或具威嚇性的營業行為等不良手法，有機會觸犯《商品說明條例》。

消委會亦提醒市民勿輕信免費或低價體檢宣傳招徠，可能僅以簡單儀器進行檢查，結果未必有其代表性。而就體檢內容及服務亦應就提供者多作比較，並確定其符合專業資格，並按實際需要選用醫療服務。