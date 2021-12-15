消委會｜逾千女士投選　The Ordinary精華、露得清面霜性價比最高

貪靚是女士天性，消委會最新一期《選擇》月刊，成功訪問本港逾1600位女士，收集其購買護膚品習慣，發現每年平均大約花費3,100元添購各類產品，其中面霜所佔開支最高。

調查又綜合受訪者對各品牌潔面產品、面部精華、面霜及面膜的性價比點評，以及回購意向，結果顯示，貴價品牌未必最佳，走大平價大眾化路線的「The Ordinary」面部精華、「露得清」及「THE BODY SHOP」面霜獲選為性價比最高，三個產品同獲4.5的高分成績。

不過，品牌口碑不可一概而論，性價比亦隨產品類別而異，雖然「露得清」於面霜及面膜方面獲較高評價，惟其潔面產品，與「CLARINS」及「資生堂」的性價比則相對較低，僅得2.5分，於芸芸護膚品中敬陪末席。



(張浩維攝)

消委會於今年6月至8月期間，成功訪問本港逾1600位年齡介乎20至60歲，日常會自行選購及使用潔面產品、面部精華、面霜及／或面膜的女士。調查以電話隨機抽樣形式進行，抽樣範圍涵蓋全港家居固網電話及手機號碼。消委會根據受訪者的回覆，綜合出女士購買及使用護膚品的習慣。



調查另問及受訪者對現正使用的4類護膚品品牌的滿意度、性價比，及回購意向。消委會指，各品牌的回覆問卷數目多寡均為隨機抽樣的結果，亦某程度上反映各品牌個別類型護膚品於本港市場的受歡迎程度，最終每類護膚品分別有15或16個品牌的回覆數目達30或以上，並可作有效分析。



綜合調查顯示，於潔面產品方面，「舒特膚」、「Curél」、「innisfree」及「雪花秀」被評為較物有所值，同獲4分，而「露得清」的性價比則相對較低，僅獲2.5分。

面部精華亦是護膚重要一環，據結果反映，「The Ordinary 」猜評為最物有所值，奪得4 .5分 ，「fresh」及「ORIGINS」的性價比亦不俗，緊隨其後獲得4分。不過「CLARINS」及「資生堂」的性價比則相對較低，只得2.5分。

至於面霜方面，雖然「露得清」於潔面產品的性價比評分較低，但其面霜產品，與「THE BODY SHOP」被評為性價比最高，同獲4.5分，「FANCL」 亦不俗，獲4分 。相反，「雅詩蘭黛」、「LANCÔME」及「ORIGINS」性價比相對較低，僅獲3分。



面膜亦是評選項目之一，獲選為最高性價比的品牌，分別由「 無印良品」、「露得清 」、「 OLAY」及「THE BODY SHOP」平分， 同獲4分 。「 Kiehl's 」及「佑天蘭」的 性價比則相對較低，只獲3分。消委會共向逾千名受訪女士收集上述四類產品評分，再據回覆及分數排名所得。



消委會亦有調查受訪者對各類產品的回購意向，潔面產品方面，「 碧柔」、「舒特膚」、「Curél 」、「LANEIGE」、「 雪 花 秀 」及「THE BODY SHOP」用家的回購意向較高，同獲4.5分；而 「雅詩蘭黛」及「無印良品」用家的回購意向則相對較低，獲3.5分。



面部精華方面，「CLARINS」、「 FANCL」、「Kiehl's 」、「 ORIGINS」及「The Ordinary」的用家相對較樂於回購，同獲4分；而回購意向較低的則包括「innisfree」、「 L'OCCITANE」、「 露 得 清 」及「OLAY」，只得3分。

面霜的回購意向分佈較為平均，共有11個品牌的用家回購意向達4分至4.5分，當中以「Kiehl's」用家的回購意向最高，獲4.5分。「ORIGINS」用家的回購意向則相對較低，只獲2.5分。

面膜的回購情況與面霜相似，12個品牌（12個）的用家回購意向達4分至4.5分，當中以「無印良品」（#20）及「OLAY」（#22）用家的回購意向最高，同獲4.5分。「佑天蘭」（#31）用家的回購意向則相對較低，只得2.5分。