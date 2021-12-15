消委會｜九成火腿屬高鈉　759阿信屋鈉含量最高　火雞片全屬高鈉

港人不時食用火腿，消費者委員會過測試了23款火腿樣本，發現當中21款屬高鈉，其中鈉含量最高的火腿為759阿信屋火腿片，每100克含1,320毫克鈉。以成年人計算，進食一片759阿信屋火腿片，已佔世界衞生組織建議成人每日攝取量上限的26%。至於鈉含量最低的，則為Tesco英式蜜糖烤火腿，每100克含500毫克鈉。

另外，消委會亦測試了7款火雞片樣本，全數屬於高鈉，含量最高的為Buddig的Oven Roasted Turkey，每100克含1,100毫克。最低鈉含量的則為True Story的Organic Smoked Turkey Breast，每100克含648毫克。

消委會建議，應減少食用火腿及火雞片等加工肉類，避免長期攝入過多鈉，以致增加患上高血壓的風險。另外，國際癌症研究機構已將加工肉類列為「令人類致癌」，市民應避免食用過多加工肉類，多吃蔬果。



759阿信屋火腿：每100克含1,320毫克鈉（梁煥敏攝）

消委會今日（15日）發布新一期《選擇》月刊，當中包括火腿及火雞片的測試。消委會於今年8月至9月，從超市、百貨公司、食品店等，搜集了23款火腿和7款火雞片樣本，測試其安全及營養素含量，並檢視包裝資料。

消委會表示，火腿及火雞片均屬加工肉類，一般味道又鹹又濃味，鈉含量普遍較高，根據食安中心資料，每100克固體食物的鈉含量超過600克，即屬於「高鈉」食物」。測試結果顯示，23款火腿樣本中，有21款屬於「高鈉」，其中鈉含量最高的為759阿信屋火腿片，每100克含1,320毫克鈉。如以成年人計算，進食一片約40克的759阿信屋火腿片，已攝取528毫克鈉，即佔世界衞生組織建議成人每日攝取量上限（即2,000毫克鈉）的26%。

消委會舉例指，一碗火腿煎蛋即食麵的總鈉含量可達1,708毫克，即達成人每日建議攝取限量的約85%。

7款火雞片樣本全數屬於高鈉，含量最高的為Buddig的Oven Roasted Turkey，每100克含1,100毫克。以成年人計算，進食一包約56克的Buddig Oven Roasted Turkey，已攝取616毫克鈉，即佔世界衞生組織建議成人每日攝取量上限的31%。

Buddig Oven Roasted Turkey：每100克含1,100毫克鈉（梁煥敏攝）

至於最少鈉含量的樣本，火腿方面為Tesco英式蜜糖烤火腿，每100克含500毫克鈉。另一款同樣不屬高鈉的樣本，則為Nipponham的Less Salt Toast Ham，每100克含557毫克鈉。至於火雞片，最低鈉的為True Story的Organic Smoked Turkey Breast，每100克含648毫克，不過同樣屬高鈉產品。

脂肪方面，測試結果顯示，並沒有樣本屬於高脂，反面有10款樣本為低脂食物。以每100克計算，火腿樣本的平均總脂肪含量為4.4克：火雞片則為3.2克，相對於過往的午餐肉測試（平均每100克的總脂肪含量為18克），是次兩款產品的平均總脂肪含量明顯較低。

是次測試樣本中，總脂肪含量最高的為Citysuper的Salaisons Bentz French Smoked Cooked Ham with Rind Half Cut，每100克含13.3克脂肪；最低的樣本則為荷美爾的Natural Choice Oven Roasted Deli Turkey，每100克含0.7脂肪，兩者相差18倍。

安全測試方面，除了Ferrarini的Smoked Turkey Breast，其餘樣本均驗出硝酸鹽，檢出量介乎1.78ppm至18.3ppm。另外，有23個樣本驗出亞硝酸鹽，檢出量介乎0.423ppm至33.2ppm。消委會表示，相關含量並未超出香港的法例規定，一般人在正常食用份量下，亦不會即時影響健康。另外，超值牌火腿片及喜得佳三文治火腿片，均檢出鄰苯二甲酸二，屬於塑化劑，檢出量分別為每公斤0.10及0.12毫克，低於食安中心的安全行動水平（每公斤1.5毫克）。

消委會表示，火腿及火雞片含豐富的白蛋質，樣本之間營養素含量未有太大分別，但始終屬加工肉類，被國際癌症研究機構歸類為「令人類致癌」，其鈉含量亦相對較高。是次測試可見，九成相關樣本都屬高鈉食物，消費者應平衡其食用的風險和好處，不宜經常食用。