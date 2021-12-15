世貿中心三級火｜樓上食肆風險高　消防工會：抽風欠佳煙可延各層

銅鑼灣世貿中心今日（15日）發生三級火，數百人一度被困天台，13不適送院，當中一人危殆。從逃生者拍攝影片可見，當時世貿內濃煙密布，多間樓上食肆煙霧瀰漫，消防職工會主席聶元風指出，樓上食肆遇到的風險比地舖食肆高，由於商場屬密閉空間，一旦還上火警，濃煙積聚會經中央冷氣系統蔓延各層，同層大批食客逃走，在視野不佳下可能人撞人醒成意外，他建議，市民遇上火警應盡快往下逃離商場，但若逃生通道有煙霧攻上來，就應走上天台暫避，否則吸入濃煙最快20多秒便便失去知覺昏迷。



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消防職工會主席聶元風指出，市民在商場還火警應盡快往下逃離商場，但若逃生通道有煙霧攻上來，就應走上天台暫避。（資料圖片）

世貿中心高層開設多間食肆，火警一刻濃煙湧上，不少食客未及走避。消防職工會主席聶元風指出，食肆以明火煮食，爐頭有機會「焫着」油煙喉造成搶火，不論樓上食肆或地舖食肆，都需要遵守嚴格的消防條例。他指由於商場屬於密閉空間，若通風設施不足，濃煙便會積聚，並沿中央冷氣系統蔓延各樓層。

就現場有消息指，走火通道後樓梯濃煙密布，聶元風表示，若防煙門欠缺維修、裝修工程長期推開防煙門、或起火樓層市民不斷推門，都有機會令濃煙湧入後樓梯。

至於逃生時應向下跑還時上天台，聶元風建議，在可行情況下應往下跑出商場，如有少量煙霧可以蹲低呼吸地面氧氣，但如果現場環境太惡劣，應選擇另一條逃生路線，或上天台等待救援，切勿強行向下硬闖，「當濃煙變成黑煙，人會持續咳嗽，每咳一下都會索大啖氣，當吸入濃煙後，20多秒內已經暈倒，失去知覺」。

網上流傳不少影片，火警時不少食客在餐廳逗留，甚至有人繼續進食，聶元風提醒，市民即使並非身處起火樓層，但遇到火警應立即離開，「因為你唔會起火源頭喺邊，亦唔知道之後情況點樣，如果迅速惡化，到你想走就太遲」。