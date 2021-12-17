中年漢驅邪為由性侵5少女　指事主男靈附身又求體液融合　囚51月

中年漢在籃球場結識5名初中少女，再分別約她們飯敍，期間以驅邪為由對他們作性侵犯，如有少女感不適，便稱她有男靈體附身，並以驅邪為由，與一名13歲事主發生性行為，他並要求取得一名女生的口水，從與他的體液融合。中年漢早前承認非禮等，並稱事件不涉威嚇或使用暴力，已感到後悔，望法庭輕判。他今日(17日)在區域法院被判囚4年3個月。



5名女事主12至15歲

被告李栢濤(37歲)，承認1項與16歲以下兒童非法性交、2項非禮、1項以虛假藉口促致他人作非法性行為，及1項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，指他於2018年10月至2020年6月，分別在其住所及酒店房，性侵5名女童。

控方案情指，涉案5名女事主V(13歲)、W(13歲)、X(12歲)、Y及Z(15歲)互相認識，被告於2017至18年間在球場認識她們。

以驅邪為由要求與事主V性交

被告於2018年10月以為V驅邪為由，曾指插V私處及乘機與V性交。而被告亦曾趁V及W到他家玩耍時，指插W下體，問W是否舒服，更稱直到W表示舒服才會停手。

X感不適稱因男靈體附身

在2019年2月，被告與X及Y食火鍋時，X感到不適，被告藉詞稱X受邪靈附體，誘二人到酒店，Y目擊被告摸X的私處，被告聲稱X是遭一男靈體附身。

被告之後更叫Y跟他入洗手間，要Y為他口交，又叫Y吻X，更迫使Y觸碰X的私處， 並稱這可感受到附身靈體。

要求與Z體液融合

而被告亦在去年5月邀Z到自己家中，稱要為Z驅邪，期間被告要求Z與他性交及替他手淫，但Z拒絕。被告卻掲起Z的校裙手淫，之後把一個樽交給Z，叫Z吐口水到樽內，讓兩人的體液融合。

Z之後把事件告知學校社工，從而揭發亦曾以相類手法侵犯其他數名事主。

案件編號：DCCC 953/2020