中年漢認以驅邪為由性侵5女生　包括要求事主口水與其體液融合

中年漢在籃球場結識5名常在該處小聚的初中女生，之後私下分別約她們飯敍，並以她們被邪靈附體為由，帶她們到酒店或住所驅邪，其中兩次更是相約了兩女，然後乘機對她們大肆非禮，其中一女在被騙下與他發生性行為。惟他以同樣手法向第五名事主埋手時，事主拒為他手淫，她又該事主把口水吐入樽中，令其口水與被告的體液融合，惟女事主未完全跟從，她離開後更把事件告知社工，始揭發已有4個朋友先後遭被告侵犯。中年漢今(17日)在區域法院認罪，求情稱他在案中不涉威嚇及暴力，法官卻指他非禮女童行為差劣，把案押後至下月17日判刑，以候被告的心理報告。



被告李栢濤(37歲)，承認1項與16歲以下兒童非法性交、2項非禮、1項以虛假藉口促致他人作非法性行為，及1項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，指他於2018年10月至2020年6月，分別在其住所及酒店房，性侵5名女童。

控方案情指，5名女事主V(13歲)、W(13歲)、X(12歲)、Y及Z(15歲)互相認識，她們會在球場聚會，被告在2017至18年間在球場閒逛時認識她們。

以驅邪為由與事主V性交

被告於2018年10月以為V驅邪為由，曾用手指插V私處後乘機與V性交，V當時感到害怕而屈服。V亦曾與W到被告家耍玩時，被告叫W躺下，然後用衣服蓋着W上身，並用手指插W的下體，又問W是否舒服，又指直到W表示舒服才會停手，W為想被告停手即表示舒服。

X食火鍋不適指是男靈附體

在2019年2月，X及Y受被告邀請食火鍋，X期間感不適，被告指X受邪靈附體，提議為她驅邪，之後3人一起到了一間酒店，被告着X及Y由後門進入，X到房間後不久便睡着。Y則目擊被告摸X的私處，被告聲稱X是遭一男靈體附身。

要事主Y為他口交及摸X私處

被告之後叫Y跟他入洗手間，並要Y為他口交，又叫Y吻X，但Y拒絕並因受驚而哭泣，被告即抱着Y，迫使Y觸碰X的私處， 並稱這可感受到附身靈體。

要求Z的口水與其體液融合

去年5月被告透過社交媒體聯絡Z，表示預見到有壞事會發生在Z身上，故邀請Z到他家為Z驅邪。Z應約到被告家，被告乘機揭起Z的校服裙，並摸她下腹，又以驅邪為名，要求Z性交及替他手淫，但Z拒絕。被告便走到Z身背後，並掲起她的校裙手淫，之後把一個樽交給Z，叫Z吐口水到樽內，讓兩人的體液融合，但Z只把口水吐在紙巾便離開。

Z之後把事件告知學校社工，從而揭發亦曾以相類手法侵犯其他數名事主。

求情稱事件不涉威嚇及暴力

控方指被告過往有一項相類案底。辯方求情指被告與事主認識，亦會相約她們外出飯敍等，事件不涉威嚇或使用暴力，亦不涉違反誠信，非同類案件中嚴重的一種，且被告現已感到後悔，並獲得家人支持。

案件編號：DCCC 953/2020