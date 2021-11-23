教師涉與女生性交　事主得關心感窩心　卻發現自己非被告唯一情人

男教師涉誘15歲女學生到家中看Netflix電影，對女生上下其手後發展成情侶，再與她發生性行為案續審，女事主今日（23日）稱，她的父親常要超時工作，少時間與她談心事，被告在社交平台的慰問，令她感到窩心。惟後來二人的關係被學校發現後，校方報警處理，她起初仍想保護被告，未向警方透露二人曾性交，後來得知被告不止與她一位學生發展情侶關係，認為他為人「無想像中咁好」，經考慮後，最終說出真相。



被告馮霆麾（37歲，事發時為教師）被控於2019年1月3日至8月2日期間，兩度在元朗單位非禮15歲女童X，以及5度與X非法性交。

怕被告坐監原不想透露事件

女事主X今日繼續作供，她稱自己與被告的關係後來被學校發現，學校報警處理，但她首次與警方錄口供時未有透露曾與被告性交，因為當時怕被告會坐監，心軟想保護被告，而被告亦曾說不想她透露事件。

開始質疑被告是否如想像中好

不過，後來她考慮一段時間，再加上得知被告不止與她一位學生發展情侶關係，認為被告為人「無想像中咁好」，質疑自己是否應繼續信任及保護他，最終她選擇說出真相。

辯方盤問X時，指出X首次到被告家中時，只有看電影、吃東西及玩遊戲，被告不曾親吻或撫摸她，X不同意。

得被告關心覺窩心

惟X承認由於父親經常超時工作，較少與她談心事，當被告在社交平台關心她時，她感到開心，因為：「由細到大好少有人關心我，所以覺得窩心。」

辯方質疑，既然X對於被告的撫摸及吻感到不開心，為何還要成為對方的女友，X解釋「細個唔識諗」，再者她與被告傾談期間，對被告產生好感，被告「對我做咗啲咁嘅嘢，認為要發展成情侶。」

案件編號：DCCC398/2021