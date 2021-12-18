通關｜等恩恤見婆婆最後一面等到已出殯　孫女盼盡快可北上拜祭

新冠肺炎疫情持續近兩年，深圳河南北兩岸仍難以再跨越，不少家庭因檢疫安排無法相見，9年前隨父母由汕尾來港的陳女士，等通關見婆婆等到已陰陽相隔。自小由婆婆帶大的她，回憶起婆婆臨終前說「你返嚟睇我啦」，她已不禁哽咽，亦深感內疚，責怪自己為何無法達成婆婆遺願，好好說一聲再見。



婆婆苦苦支撐逾兩個月仍無法與在港的兒孫碰頭，最終上周病逝，「見唔到最後一面，都想送到最後一程。」惟通關日子、恩恤安排仍未有定案，婆婆日前更已出殯。陳女士說：「有啲過分，（等婆婆）死咗都仲要去爭取！」她批評政府僅考慮到商務人士的需要，漠視百姓苦況，促請政府增加名額，放寬恩恤安排，「仍然希望可以盡快返去拜一拜」，正式與婆婆道別。



母親做清潔工無法北上 公司限告假7日

「你返嚟睇我啦」，每想到病重婆婆的這句卑微的呼喊，陳女士眼淚便奪眶而出，「婆婆情況好差，醫生已經話靠梗意志力咁樣生存。」婆婆唯一心願就是再見遠在香港的女兒、孫兒和曾孫，「有時佢清醒嘅時候，佢就會喺度諗，喺度話，點解我哋唔返去睇佢，佢話喺度等緊我哋返去睇佢。」

看着婆婆苦苦支撐，陳女士亦深感愧疚，「其實阿婆住院都兩、三個月，佢一個老人家，唔好話喺佢身邊照顧佢啦，連佢最後一面，我哋都見唔到。」每次視像通話，全家人都忍不住流淚，「唔知點算，又返唔到去，自己又急，好無助。」母親亦曾想過不顧一切回鄉送別婆婆，惟任職食環署外判街道清潔工，公司明言只能讓她告假一個星期，只是檢疫期的三分一，只能無奈打消念頭。

婆婆上周逝世已出殯

通關一拖再拖，婆婆再捱不住，上周病況急轉直下，再終不治，陳女士無法見婆婆最後一面，也無法送她最後一程，深感愧疚，「等極都等唔到通關！」免檢疫往返兩地的恩恤安排未定，但相信僅容許處理白事的港人申請，陳女士不禁批評說：「死咗都仲要爭取，仲要抽籤，點去爭取？」

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促粵港准通關名額每日5000個

陳女士直斥港府的做法，「有啲過份，商務擺喺前面，市民有幾多名額都冇講到，下一年都唔知有冇市民過到去。」她希望兩地政府能體諒這群中港家庭的處境，將通關名額增至每日5,000個，並清楚交代恩恤安排，包括名額、申請條件，以及小孩的免檢疫安排等，不希望再有家庭步其後塵。

她仍寄望兩地通關後，可申請回鄉掃墓，讓未及見最後一面的她，與婆婆正式道別，也讓其兩個孩子再見曾撫養她成人的婆婆。

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