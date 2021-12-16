機組人員疑染Omicron曾落街購物　許樹昌：社區無爆發不影響通關

Omicron變種病毒或首次走入香港社區！一名36歲國泰貨機機組人員初步確診，列為輸入個案，衞生防護中心懷疑他帶有Omicron變異病毒株。傳染病專科醫生梁子超表示，Omicron傳染性極高，擔心個案會引致社區爆發，批評政府遲遲未堵塞機組人員免檢疫漏洞，令Omicron可輕易流入社區，做法更會令通關「難產」，促請政府盡快填補漏洞，並將患者居住的油麻地祥興大廈居民送入檢疫中心隔離，盡早將病毒圍堵。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦表示，個案有可能會造成社區爆發風險，但只要社區無人受感染，便不會影響通關，強調之前亦有在機場任職的患者曾走入社區，最終無導致爆發，強調只要市民佩戴口罩，已可降低病毒傳播風險。



▼12月16日，國泰貨機機組人員初步確診疑涉Omicron，住所祥興大廈封區強檢▼



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染疫的36歲男機組人員周一（13日）乘搭國泰航空CX2071返港，他昨日（15日）到流動採樣站檢測後，才證實確診，並對T487K和N501Y呈陽性，亦即對變種病毒Omicron其中兩個標靶測試呈陽性，待全基因排序後便知是否Omicron。傳染病專科醫生梁子超表示，該個案帶有Omicron的機會極高，因此很大機會成為首個進入社區的Omicron個案。

梁子超：廣州omicron個案亦是大廈內傳染

梁子超續指，Omicron傳染性極高，即使患者僅短暫下樓檢測和添置糧食，途中亦可以接觸過市民，而本港過往亦有不少個案是在大廈打橫和垂直傳播，難以排除社區爆發的風險，他引述日前廣州確診的輸入個案，「正如廣州嘅個案都係一樣，佢都係返到屋企檢疫，但係佢都另外有一個個案喺檢疫嘅樓宇度。」

倡全幢居民送檢疫中心

他形容航空交通愈來愈不安全，直斥政府拒絕堵塞機組人員免檢疫漏洞，做法極度高危，擔心Omicron在社區蔓延，第五波疫情一觸即發，「𠵱家我哋啲機組人員出現嗰個問題，其實係遲早發生，因為呢度係一路都有個漏洞，係永遠都唔肯去填補，其實呢個係要絕對小心，呢個個案就算一次限制要檢測之後，亦都唔能夠確保之後喺個社區度仍然有潛伏期嘅個案」。他促請政府檢視今次封區檢測的結果，在必要時考慮將整幢大廈的居民遷入檢疫中心隔離，並審慎應對檢測站職員的狀況。

至於中港兩地通關會否未實施便要告吹？梁子超認為，「如果今次真係引致社區爆發，當然係會令到成個通關係難產。」他強調需時至少14日才能確定無社區傳播。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦表示，個案有可能會造成社區爆發風險，但只要社區無人受感染，便不會影響通關，強調之前亦有在機場任職的患者曾走入社區，最終無導致爆發，強調只要市民佩戴口罩，已可降低病毒傳播風險。