大棠紅葉轉紅指數達B級　攝影師航拍超靚紅綠美景｜有片

踏入冬季，市民或未感受到明顯寒意，適合遠足郊遊。冬日郊遊勝地大欖郊野公園楓香林已逐漸轉紅。漁護署今日（17日）更新楓香林紅葉情報，指紅葉指數已由上周「C至B」，正式轉正為「B」，即楓香林已轉紅。

漁護署特別提醒，當紅葉指數轉為B或A時，楓香林訪客會顯著增多，呼籲市民避免在星期日及長假期時到楓香林遊覽。



▼12月15日，攝影師Eric So於大棠楓香林拍攝的紅葉情況▼



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踏入紅葉季節，疫情下未能到外國欣賞紅葉，不少市民趁假期湧入大棠楓香林，與港版紅葉合照。漁護署最新更新的大棠紅葉情報顯示，紅葉指數已由上周的「C至B」，即介乎黃與紅之間，正式升級為「B」，即楓香林已轉紅。不過尚未到達極紅的A級指標。

漁護署呼籲賞楓市民，要戴好口罩，注意個人及環境衞生，保持社交距離。在人多場合應互讓，注意安全，特別注意行車道上的車輛汞單車。同時切勿採摘或踐踏植物，共享自然美景。

漁護署續指，楓香林沿路不設垃圾桶，為保持郊野公園清潔，市民要「自己垃圾自己帶走」，亦應減少使用即棄塑膠物品。

▼2020年大欖郊野公園紅葉▼



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港鐵巴士K66可到大棠楓香林 九巴聖誕假開68R特別線

計劃前往楓香林的市民，可選擇於港鐵朗屏站或元朗市乘港鐵巴士K66，或於元朗市紅棉圍乘紅色小巴，在大棠山路巴士站下車，並沿大棠山道旁的行人道步行上山，約60分鐘到達目的地。另外，港鐵巴士於今年12月4日至明年1月16日期間，逢周六、日及公眾假期，將安排路線K66A特別班次來往朗屏站至大棠山路。

至於聖誕長假期間，九巴將於12月25日至27日期間，安排路線68R特別班次，來往元朗形點至大棠山路站。