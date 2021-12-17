16歲PTGF被迫2日接8客　女淫媒稱身世坎坷　與另一女求分娩後判刑

16歲少女向女友人借錢，反被友人建議成為「兼職女友」提供性服務，但接客2天後，少女身體不適拒絕接客，卻遭以她與嫖客的性交片要脅，勒索逾3萬元。涉案3名年輕女子早前承認勒索等罪，辯方求情指3人均已感到後悔，有被告更透露自己身世坎坷，年幼時被送往保良局，母親又因販毒在內地被判終身監禁。由於兩名懷孕望完成分娩才服刑，於是法官押後案件至兩人的預產期後，案件將於明年3月1日判刑。



3名被告為：黃貝兒(又名黃科恩，21歲，售貨員)、石素斯（23歲，診所護士）及陳映貝（22歲，美甲師）。黃承認依靠他人賣淫收入維生罪；而石、陳則承認勒索罪及控制另一人使該人賣淫罪，二人被控的依靠他人賣淫收入維生罪則獲存檔法庭，不予起訴。

代表首被告黃貝兒的大律師求情指，黃在案中角色較輕微，當初是事主答允成為「兼職女友」，她才作介紹，現時已感到後悔。

求情指事主也獲應有的報酬

代表次被告石素斯的大律師則指，石身世坎坷，年幼時父母離異，小三時又因母親疏忽照顧被送往保良局，後來母親更因販毒在內地被判終身監禁，望法庭考慮到本案只涉1個事主，而犯案時間只維持2天，事主亦獲應有的報酬等情況。

陳也曾是兼職女友

代表第三被告陳映貝的大律師表示，陳也曾經是「兼職女友」，但她在案中並非主腦，事主拒絕再接客後，她是按石的指示向事主追討涉案的3萬元，當事主表示不適時，她亦有叫事主休息及去求醫，望法庭考慮到她被捕後表示願意協助警方頂證石等，予以輕判。

由於首、次被告現時均有身孕，二人預產期為明年1月及2月，並望分娩後才服刑，法官於是押後案件至明年3月1日再作判刑，以待二人完成分娩。

案件編號：DCCC 1045/2020