港康碼｜55.6萬人註冊　27.8萬人已啓動帳戶　推更新版安心出行

政府資訊科技總監辦公室今日（17日）表示，「安心出行」流動應用程式最新的下載數字約為719萬，目前已有超過104,000個場地參與計劃，當中私營場所佔約79%。

截至今日中午，「港康碼」系統共有約556,000人申請帳戶，當中約278,000人已啓動帳戶。

政府將於下星期二（21日）推出「安心出行」3.0.1版本，用戶上傳出行紀錄到「港康碼」系統後，可透過新增按鍵直接轉到「港康碼」網頁。



資科辦表示將推出更新版「安心出行」，包括新增「繼續申請健康碼」按鍵，用戶在「安心出行」上傳出行紀錄到「港康碼」系統後，可透過新增按鍵直接轉到「港康碼」網頁繼續申請「港康碼」，無須重新輸入密碼。

另外，新增自動輸入一次性驗證碼，iOS及Android用戶收到一次性驗證碼短訊後，可一按自動輸入六位數字的一次性驗證碼，無須人手輸入。

發言人表示會繼續優化「安心出行」流動應用程式，令用戶紀錄出行及申請「港康碼」的流程更加暢順。

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「安心出行」流動應用程式最新的下載數字約為719萬。目前已有超過104,000個公私營場地參與計劃，當中私營場所約82,000個。「港康碼」系統自12月10日起接受申請註冊帳戶，截至今日中午共約556,000名市民申請註冊帳戶，當中約278,000人已啓動帳戶。