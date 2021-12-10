港康碼｜常見問題Q&A　小童如何申請？什麼住址證明合資格？

中港兩地通關在即，香港健康碼於今早（10日）9時開放於網上登記。雖然根據記者實測，整個登記過程最快只須2至3分鐘。但市民仍有多個事項須特別注意，以免政府當局處理申請的過程有所延誤。究竟小童如何申請港康碼？有什麼住址證明符合資格？下文將逐一解答有可能出現的問題。



▼申請「港康碼」教學▼



相關閱讀︰港康碼｜首小時2.3萬人登記 5步驟可完成 非公屋住戶須備1文件

Q1. 非公屋住戶提交的住址證明有何要求？

市民須提供申請當日內3個月發出的住址證明，郵政信箱等不屬居住地址，則不獲受理。住址證明的姓名，須與身份證明文件吻合。

Q2. 什麼機構發出的住址證明獲接納？

1. 水費／電費／煤氣費／中央石油氣供應費用的收費單或發票；

2. 固網電話／流動電話／收費電視／互聯網服務的收費單；

3. 銀行、持牌放債人、保險公司、強積金公司發出的結單或通知書；

4. 大學、中學、小學發出的文件；

5. 酒店發出的書面證明（如屬酒店地址）；

6. 政府部門或法庭發出的文件；

7. 下列機構發出的收費單、通知書或其他文件：公營機構如香港房屋委員會、在港供應車輛用汽油／柴油／石油氣的公司、慈善機構如聯合國兒童基金會、奧比斯、樂施會和公益金。



Q3. 公屋住戶是否須提交住址證明？

公屋申請人毋須提交住址證明，但申請人須同意兩項聲明，包括︰1) 房委會查核其公屋住址是否屬實；2) 清楚明白故意提供虛假或誤導資料，有可能干犯刑事罪行。

Q4. 無住址證明的市民應如何處理？

欠缺地址證明提供的市民，可於登記頁面選取「未能提供住址證明」。政府將寄出信件至市民提供的地址，以幫助他們上傳及補交資料。

▼圖解註冊「香港健康碼」步驟▼



+ 1

Q5. 如非香港身份證持有人應如何申請？

申請人如非香港身份證持有人，須攜同信件及身份證明文件，到指定郵局核實身份及住址。系統將於核實後，以短訊傳送個人識別碼，以啟動港康碼帳戶。

Q6. 小童能否登記帳戶？

現時政府仍未公布有關詳情，但創科局局長薛永恒近日指，現時正與內地當局商討，小童是否轄免申請港康碼等相關問題。不過根據政府提供的訊息，學生可提供大學、中學、小學發出的文件以證明住址。若沒有相關文件，亦可於登記頁面選取「未能提供住址證明」。

Q7. 為何無法成功自訂登入密碼？

密碼長度至少為8個字元，並至少包含大寫字母、小寫字母、數字和特殊字符各1個。

步驟一︰進入主頁



步驟二︰同意註冊用戶條款



步驟三︰登記資料及設定帳戶密碼



步驟四︰確認帳戶及個人資料



步驟五︰獲得登記參考編號

