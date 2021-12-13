港康碼｜39.5萬人登記　11.7萬人已啟動帳戶　郵政今寄啟動信件

「香港健康碼」12月10日開放登記，副政府資訊科技總監黃志光今日（13日）表示，截至今早8時，有38.6萬人已登記港康碼，約11.2萬人已啟動帳戶，在剛過去的周末周日亦有約10萬名用戶開始上傳安心出行紀錄。 黃志光稱，目前市民反映遇到最大問題是紀錄住址資料及上傳住址證明，至於部分申請人需要收取啟動信件，黃指，香港郵政今早陸續發出信件，料一兩日內將收到。

至中午12時，申請註冊帳戶人數升至39.5萬人，當中約11.7萬人已啟動帳戶。



最多市民被上傳住址證明棘住 黃志光：未能證明可透過信件按指示啟動帳戶

副政府資訊科技總監黃志光指，自上周開通系統後運作暢順。有部份市民於上傳住址證明有困難，如於網上系統尋找不到所居的住所地址。他指，若市民未能提供住址證明，可透過郵政局寄出信件，市民可按指示啟動帳戶。他指，系統設計以便民為主，主要靠網上完成申請，不過亦會考慮其他更方便的方法。

將全港18區設街站指導有需要市民

對於有長者未必使用智能電話，他指日後通關到內地亦需要使用智能電話進出場所，當局正動員社區組織，日後會派出外展隊作宣傳推廣，包括於全港18區設街站，指導長者等有需要的市民。

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