疫情緩和家務助理需求增八成　工會倡大掃除加價10元至時薪160

明年2月1日為農曆年初一，臨近歲晚家庭都需要大掃除，不少都會聘請家務助理幫忙。香港家務助理總工會建議今年時薪定為160元，主席張燕歡說，疫情下不少家庭一年多沒有深層清潔，指今年疫情緩和，生意大增8成，而社會經濟有好轉，故建議時薪較往年加價10元至160元。

張燕歡說，疫情之下不少工友已接種新冠疫苗，有僱主亦會特別要求檢測，她們亦會自行做足防疫措施。



張燕歡說，過去兩年疫情之下，有些家庭兩年沒有大掃除，認為現時即使有變種病毒威脅，但市面都逐漸回復，工友們工作相當辛苦，建議把時薪訂在160元。張說，過去起碼5年沒有加價，今年加價10元。

香港家務助理總工會提倡大掃除時薪訂於160元。（黃寶瑩攝）

她說，今年較去年多8成生意，既因疫情緩和，亦受惠香港外傭短缺，不少本地家務助理臨時替上工作數月。

不過，在變種病毒Omicron威脅下，她們都未有鬆懈。張說，進入家居前會全新噴酒精、以消毒紙巾擦拭全身，更會帶上另一套衣服更換，全程帶上口罩。她指，不少僱主都會要求家務助理完成接種疫苗，亦有要求先接受檢測，她們都會做足。

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雖今年行情不錯，但她們都期望可以有更多人聘請工友，讓更多婦女有工作，工會亦提供轉介服務，不收中介費。

家務助理總工會本為已解散的職工盟屬會，理事林笑玉說，沒有職工盟支援後，租場辦活動上有困難，工會開支亦增加，但工會將繼續服務，明年會推出陪月、家務助理、寵物照顧等課程，繼續服務工友。