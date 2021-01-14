歲晚大掃除留意防疫「開門五件事」　勿溝清潔劑　抺窗伸手不伸人

新年將至，不少家庭會聘請家務助理協助大掃除清潔家居環境。疫情下，部分家庭或因為減少社交接觸的原因，對在是否聘用家務助理有猶豫，寧願自己親自動手。職安局高級顧問余海娟提醒，無論自己動手還是聘請家務助理協助，都需要留意衛生及安全要點，聘請家務助理要從入門開始便要留心，建議實施「開門五件事」；而自行清潔家居亦有諸多衛生要點，包括不能亂溝清潔劑，抹較高物件時盡量避免摺凳等。

職安局高級顧問余海娟提醒，無論自己動手還是聘請家務助理協助，都需要留意衛生及安全要點。（受訪者提供）

比起往年來說，今年的歲晚大掃除，戶主對家務助理防疫的需求變高。職安局高級顧問余海娟指，可以實行「開門五件事」，包括：

1.與戶主就雙方健康情況互相溝通，開工前量度體温，如有不適就不要開工，儘快求診： 2.進入家居前先脫掉鞋子； 3.先清潔雙手，清水加入皂液，搓手 20 秒後沖水然後抹乾； 4.換上一個新的口罩才開工，確保口罩完全覆蓋口、鼻和下巴。除下及戴上 口罩前後都要清潔雙手 ； 5.許可的話，換上一套工作服才開始工作。

留意漂白水比例 勿用熱水稀釋 不可混用

除此之外，余海娟表示還要格外留意使用化學品的安全。日常消毒一般用1比99稀釋漂白水，這個份量是指即把1份含5.25%次氯酸鈉的家用漂白水與99份清水混和，但市面上並非所有漂白水的次氯酸鈉濃度都是5.25%，用家在購買或者稀釋前要留意，以免影響消毒的效果。



她又提醒，冬天天氣較冷，但漂白水不能用熱水稀釋，要用冷水稀釋，否則會影響消毒效果。

漂白水須用冷水稀釋，否則會影響消毒效果，亦不能與其他清潔劑混合使用，以 免產生危險的化學作用。（受訪者提供）

還有一點非常重要，漂白水千萬不要與其他清潔劑一併使用，以免產生危險的化學作用及降低其消毒效能。例如：當漂白水與酸性清潔劑（如潔廁劑），便會產生有毒氣體而造成意外。如有需要，應先用清潔劑與清水清洗乾淨，再用漂白水消毒。

清潔劑一定要按產品標籤指示使用



她指有些人可能有誤解，以為增加清潔劑的份量或者將兩種不同的清潔劑混合使用，會增強清潔效果及節省時間。但她強調清潔劑一定要按產品標籤指示使用，方能確保安全使用和達至清潔效能。使用清潔劑時，應配戴防護裝備如護目鏡及手套，以免化學品或者污染物濺入雙眼，或刺激皮膚。

清潔應由上而下 抹窗鎖窗花「伸手不伸人」 擒高擒低勿用摺凳

另外，在進行清潔時，亦要留意次序，應「由上而下，由較清潔的地方到污染的地方」，例如從睡床至地板，從房間至洗手間，從洗手盤至浴缸至馬桶。

進行大掃除時，還有兩個「高危」位，首先是抹窗，過去幾年曾經有人在清潔窗戶時從高處墮下受傷甚至死亡，余海娟指抹窗時一定要鎖上窗花，利用長柄工具和手繩協助清潔外窗，重點是站在穩固地上「伸手不伸人」，不要倚著窗戶或窗花。除了手臂外，不應將身體伸出窗外。而另一個常見高危位是「擒高擒低」抹物件，她提醒不要使用「摺櫈」，應使用長柄工具和穩固的腳踏或輕便工作台輔助清潔較高位置。