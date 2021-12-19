免費乘車日｜人龍等免費坐紅葉專線巴士入大棠睇紅葉：特登觀塘嚟

立法會選舉今日（19日）舉行，主要公共交通工具今日免費，適值大棠大欖郊野公園楓香林紅葉「爆紅」，吸引不少市民前往，今早在港鐵K66A紅葉專線巴士車站所見，排隊人潮絡繹不絕，人龍長一度達數十人。有遊人接受訪問時表示，特意在免費乘車日由觀塘到元朗搭車觀賞。



▼12月18日，大棠楓香林人山人海▼



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觀塘黃太：平時出街都唔會出咁遠

黃太一家今早8時在觀塘左右出門，為的是到大棠楓香林欣賞紅葉。「平時出街都唔會出咁遠，見今日係免費日咪過嚟睇下......其實想嚟好耐架啦，不過一直都冇機會。」黃太一家三口節省了約60元車費，她達目的地後，會與家人拍數幅家庭照，感受冬意。至於會否在參觀後前往投票，她笑言：「睇下多唔多人啦。」

前往大棠賞紅葉的人潮絡繹不絕，人龍長一度達數十人。（雲嘉晉攝）

張小姐與友人亦是在市區前來元朗轉車到大棠欣賞紅葉。被問到是否因免費乘車日才進來，她指本來一早已和朋友計劃好今天前往楓葉林，但港鐵公布今天為免費乘車日後，有打算取消行程，但最後決定將行程推前，「希望避開到人潮，但係都見到都係咁多人。」提及到隨後行程會否包括投票，她只說：「希望早啲出到嚟，今次成功避開到(人潮)。」