免費搭車｜菲傭先去迪士尼再到海洋公園　嫲嫲趁10元門票帶孫入場

多個交通工具今日（19日）免費乘搭，市民搭車到處去，當中最受惠必數一眾周日放假的外傭。有來港4年菲傭表示，早上已由屯門出發，先往迪士尼再到海洋公園，全程乘搭港鐵，再計及她返回屯門，全程車資本為87.4元。她說，從來未到訪兩個主題樂園，免費搭車才打算到門外拍拍照。



屯門出發 慳近90元車費

海洋公園正門外今日站滿人，除了等待入場的市民外，噴水池旁圍滿盛裝打扮的外傭姐姐，到處舉機拍照留念。

Mayla來港4年，她說過去放假都只會在僱主家附近公園休息，從不乘車外出，適逢今日免費搭車，更不用說到訪主題樂園。適逢免費乘車，Mayla和朋友先坐港鐵到迪士尼，再到海洋公園，只會在樂園門外拍照留念。港鐵列車都相當擠逼，Mayla說，整個車程都沒有位坐，但仍相當享受。

參考港鐵八達通票價，屯門往迪士尼要32.2元，迪士尼往海洋公園要26.5元，再返回屯門要28.7元，合共需要87.4元。

嫲嫲帶孫出遊只花10元：出門時忘記投票

乘免費搭車之便的，還有招女士，她特意由長沙灣帶同1歲多的孫兒，乘坐港鐵到海洋公園。她說，每個周日都會帶孫兒外出，但多到樓下公園，見今日免費搭車，而海洋公園近日推出10元票，才會遠行到海洋公園，計及來回節省約30元車資，而全日亦只花費10元。

問到免費乘車有否鼓勵投票，她說，出門時忘記投票，但已準備回家時會投票，指票站只距離家中數步之遙，但鼓勵外出都會方便投票。