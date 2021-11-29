海洋公園推10元入場可到聖誕小鎮　再付40元可看大熊貓

聖誕節將近，海洋公園今日（29日）公布，將推出10元「聖誕小鎮入場門票」，訪客只限下午2時後到訪夢幻水都人工湖及海濱樂園廣場，亦可參加園內不同的按次收費活動，其中再付60元可入海洋奇觀、40元可入四川奇珍館，探望川金絲猴樂樂、其其和大熊貓安安。

另外，海洋公園亦推出360元「聖誕優惠套票」，訪客可憑票即日無限次到訪海濱樂園和高峰樂園的所有景點或遊樂設施。



海洋公園宣布在12月18日至明年1月2日，將推出一系列聖誕節目。（海洋公園提供）

聖誕期間推多媒體光雕投影匯演

由12月18日至明年1月2日期間，海洋公園將推出聖誕節目及多媒體光雕投影匯演，而海洋公園聖誕門票於12月1日起發售。

當中海濱樂園廣場將設置聖誕巿集，入口將有「飄雪」，內有超過40個來自歐洲、亞洲及本地特色品牌商品。

活動期間，聖誕樹將於晚上6時30分點亮，而夜間多媒體光雕投影匯演「光影都會」亦會於晚上8時正在夢幻水都人工湖上映。園內亦設有魔法表演、工作坊等。

▼香港賽馬會四川奇珍館▼



分兩種收費模式

海洋公園表示，訪客可選擇360元的「聖誕優惠套票」，即日無限次到訪海濱樂園和高峰樂園的所有景點或遊樂設施。

同時，訪客亦可選擇港幣10元的「聖誕小鎮入場門票」，憑票可於下午2時後遊逛夢幻水都人工湖及海濱樂園廣場，當中包括「好Chill．歐遊巿集」、「閃亮聖誕派對」及「光影都會」，另可即場選擇參加園內不同的按次收費活動及遊覽各景點。

如只想看動物，再付60元可入海洋奇觀，另付40元則可入四川奇珍館，探望川金絲猴樂樂和其其，和大熊貓安安。