海洋公園水上樂園設488元任玩　玩到明年3月　入場兩次已值回票價

開張近100日的海洋公園水上樂園，開幕至今一直設「浮動價」門票，認為會適合其長遠發展。在樂園開張前，園方一直強調水上樂園也會開放，園方今日（17日）宣布，將推出節日限定「水上樂園無限次入場證」，成人只需488 元、小童則為 340 元，為期約3個月至3月23日，橫跨整個冬季，以現時最低門票價240元計算，只要入場兩次以上已「值回票價」。



以周六日假期、聖誕及除夕假期為例，12月18、19、24、25、26、27日至2022年1月1日的入場價格為300元，即兩次的入場費為600元。現時可以488元便可到場任玩，已超越原價。



海洋公園於已踏入冬季的今日（17日）宣布，樂園推出節日限定「水上樂園無限次入場證」，成人只需488 元、小童則為 340 元。（黃寶瑩攝）

+ 1

海洋公園水上樂園9月中開幕，公園主席劉鳴煒提到，水上樂園的門票將設為「浮動價」，即按不同日期不同價錢。園方踏入冬季後，就推出節日限定「水上樂園無限次入場證」，成人只需488元、小童則為340元，便可由今日（12月17日）起至2022年3月23 日，無限次進入水上樂園遊玩。

12月周六、日及假期的成人入場門票為300元，只要到場兩次已值回票價。（海洋公園水上樂園網頁截圖）

根據海洋公園官方網頁，12月份至2022年1月中的水上樂園成人門票，價格為240元至300元，小童門票則為210元，即只要在限期內兩次入場費已可「回本」。水上樂園又強調，樂園在多個地方加設暖燈、室内暖水及暖氣恆溫設施，然而，門票不包括儲物櫃等收費，入場人士要多留意。

海洋公園主席劉鳴煒提到，水上樂園的門票將設為「浮動價」，即按不同日期不同價錢會比較適合發展。（黃寶瑩攝）

另外，明天（18 日）起，B.Duck 及一眾好友將遊走水上樂園不同角落，當中較注目的中兩米高的 B.Duck 毛公仔聖誕樹和六米高充氣 B.Duck。另外，海洋公園將於周六（18日）至2022年1月2日推出「好想聖誕2021」，讓不能到外旅遊的人士感受聖誕氣氛。

+ 4

此外，海洋公園期間將推出全新入場制，憑10元聖誕小鎮入場門票，可於下午2至晚上8時，單次進入「夢幻水都人工湖」及「海濱樂園廣場」，為了「谷人氣」用盡不同方法。