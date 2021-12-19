免費乘車日｜新界「大遷徙」轉車站打蛇餅　金鐘站月台逼爆上車難

今日（19日）是立法會選舉日，各大主要交通工具營辦商為配合政府「谷票」，破天荒安排全港免費搭車，包括港鐵、九巴、新巴城巴和電車等。

不少市民趁着免費搭車出遊，新界多區的轉車站「打蛇餅」，天水圍、上水等多個巴士站頭亦大排長龍，當中過海隧道巴士最受歡迎，有網民笑稱，是大西北居民的「大遷徙」。

九龍和港島的情況亦不遑多讓，深水埗港鐵站下午2時許已逼爆，需要實施人流管制，部分出入口只出不入；西灣河太安樓對出往赤柱的巴士站亦有長長人龍。



大老山隧道轉車站排長龍 巴士座位一位難求

多個交通工具今日聯手推出免費搭車「谷票」，不少市民趁機外出遊玩，令多區人滿為患，巴士站、港鐵站和轉車站均「打蛇餅」，「災情」最嚴重的可數新界區。前立法會議員鄭松泰上載至Facebook相片看到，接駁沙田和九龍東的大老山隧道轉車站，未到中午時分已有長長人龍，他形容「轉車站嘅人龍長過票站」、「個個走難咁」，巴士座位、企位均一位難求，有網民表示，乘客無法逼上車，巴士亦難以駛入轉車站。

同屬「大西北」的天水圍天瑞邨巴士站亦堆滿長長人龍。免費巴士的路線中，最受歡迎的要數過海巴士線，粉嶺聯和墟外往來上水和中環的巴士線「673」，每程25.6元，是眾多巴士線中人龍最長。

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深水埗站B2出口只供乘客出站

九龍和港島的情況亦不遑多讓，赤柱繼續成為熱門郊遊點，西灣河太安樓對出往赤柱的新巴14號巴士站亦有長長人龍。

除了巴士，就連收費最平便宜的電車，市民亦不放過，多個電車站均排滿長長人龍。

港鐵站同樣嚴重，往日上下班高峰期才逼爆的金鐘站，今日假日卻上演「人滿為患」的情況，人潮塞滿整個月台，乘客要等候多班列車仍未能上車；另外，銅鑼灣、深水埗港鐵站亦早已逼爆，需要實施人流管制，部分出入口只出不入，其中深水埗站近北河街、福華街的出入口B2，只供乘客出站。