新冠肺炎｜增8輸入個案　意大利抵港機員、印度男外傭帶變種病毒

新冠疫情反覆，本港今（19日）再增8宗輸入個案，其中7宗個案涉及變種病毒，暫未知他們是否帶有Omicron，包括從意大利抵港的46歲男機組人員（#12526），以從印度抵港的42歲男外傭（#12531），兩人均被驗出帶有N501Y變異病毒株，後者更是第5日樣本才對病毒呈陽性。

另有一名從肯亞返港的31歲男子（#12531）早前已在內地接種3劑國藥疫苗，但仍確診，入住檢疫酒店後，在第5日樣本確診，同樣帶有N501Y變種病毒。



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染疫機組人員為46歲男子 （#12526），他上周五（17日）乘搭貨機CP134從意大利抵港，他無病徵，但在機場被驗出對病毒呈陽性，並帶有N501Y變異病毒株，他先後在6月22日和7月27日接種兩劑復必泰疫苗。

另一名帶有N501Y變種病毒的患者，為從印尼抵港的42歲男外傭（#12531），他上周一（13日）從印尼經阿聯酋乘搭EK384抵港，在青衣華逸酒店檢疫期間，在第5日樣本確診，他來港前曾在印度打齊兩針阿斯利康疫苗（Covishield）。

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其他輸入個案包括：

．59歲男病人（#12525），他上周四（16日）發病，出現咳嗽和流鼻水的病徵，翌日才從法國經芬蘭乘搭航班AY101抵港，在香港機場檢測即呈陽性，並帶有L452R變種病毒。他4月20日和5月11日在香港打齊兩針復必泰。

．26歲女病人（#12527），她無病徵，她上周五從英國經航班VS206抵港，在香港機場檢測即呈陽性，她6月28日和7月21日在香港注射兩針復必泰疫苗，並帶有N501Y變種病毒。

．62歲女病人（#12528）， 她上周二（14日）病發，出現咳嗽和流鼻水的病徵，翌日才從從瑞士經芬蘭乘搭航班AY101抵港，其後入住北角華美達盛景酒店檢疫，在第3日樣本確診，暫未驗出帶有變種病毒，是今日確診個案中唯一無變異病毒株的患者。她在5月29日和6月26日在港接種過兩劑科興疫苗。

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．22歲男病人（#12529），他上周三（15日）從西班牙經卡塔爾乘搭航班QR818抵港，在西營盤華麗都會酒店檢疫期間，至第三日，亦即昨日（18日）開始頭痛，同日接受檢測呈陽性，並帶有N501Y變種病毒。他5月8日和29日曾在港接種兩劑復必泰。

．20歲女子（#12530），她上周一從英國經航班CX252抵港，在中環蘭桂坊酒店@九如坊檢疫三日後（16日）後病發，出現喉嚨痛和咳嗽的病徵，第5日樣本才對病毒呈陽性，及後確認她帶有N501Y變種病毒。她曾在3月22日和4月12日在港注射兩劑復必泰。

．31歲男子（#12531），他上周三從肯尼亞經卡塔爾乘搭航班QR818抵港，入住赤鱲角富豪機場酒店檢疫，兩日後病發，出現喉嚨痛和咳嗽的病徵，第5日樣本才對病毒呈陽性，及後確認帶有N501Y變種病毒。他曾在3月4日、25日和11月23日在內地接種三劑國藥疫苗。

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