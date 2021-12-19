Omicron｜消息：疫苗接種中心1月起回復每周七日朝8晚8運作

新冠病毒Omicron變種病毒株殺入社區，政府早前公布計畫明年初起，擴大復必泰疫苗第三劑接種安排，衞生署轄下的科學委員會下周會開會商討安排。

目前有約300萬市民已接種復必泰，消息指，政府考慮到大批市民明年或需「加針」，將由明年1月起，延長疫苗接種中心服務時間，每周七日「朝八晚八」運作，即回復原來安排。



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社區疫苗接種中心。（資料圖片）

現時全港21間社區疫苗接種中心，其中10間只營運至本月底，餘下11間則延長至明年3月底。平日開放時間為朝10晚6，周周三休息，而周六及周日則朝八晚八。

消息指，政府考慮到明年起接種中心數目減少，惟隨着復必泰第三針開放予全部港人，接種需求或會上升，而接種中心在平日下午6時關門亦不方便上班市民，故打算延長服務時間至「朝八晚八」，取消周三休息安排，即一周七天都會提供接種服務。

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本港新冠疫苗接種計劃在2021年2月26日開始，供優先群組接種科興疫苗，當時接種中心已一周七天、朝八晚八運作，復必泰疫苗接種服務則在3月10日開始。

至今年9月底，港府考慮到疫苗供應、接種需求及速度，公布11月起縮短疫苗接種中心服務時間，即只有周六日維持朝八晚八服務；周三全日休息，其餘平日只開朝十晚六。

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