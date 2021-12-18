新冠肺炎｜增5宗輸入個案　兩長者接種三劑疫苗仍染疫　惟無病徵

本港今天（18日）新增5宗確診個案，初步確診則少於10宗。全部患者都已完成疫苗接種，但均感染到變種病毒，惟五人都無病徵。其中一名確診的83歲老翁曾接種三劑復必泰疫苗，但仍感染L452R變種病毒；另一名77歲老婦亦曾接種三劑復必泰疫苗，仍感染N501Y變種病毒。



衞生防護中心公布，截至12月18日零時零分，中心正調查五宗新增確診個案，至今本港個案累計12 519宗（包括12 518宗確診個案和一宗疑似個案）。過去十四天（12月4日至17日）累計報告65宗個案，全屬輸入個案。

今天新增個案均為輸入個案，全部涉及變異病毒株的感染。個案涉及三女兩男，年齡介乎24至83歲，一人由加強監測A組指明地區（高風險）抵港，其餘四人由A組指明地區（高風險）抵港。一人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，另外四人於檢疫期間確診。

▼12月16日祥興大廈封區強檢▼



+ 5

+ 8

第12520宗個案是一名83歲男子，無病徵，12月16日從加拿大經航班 AC007抵港，感染到L452R變種病毒。他曾在3月25日、6月12日、11月24日於加拿大接種三劑復必泰疫苗。

第12521宗個案是一名24歲男子，無病徵，12月14日從尼泊爾經航班 RA409抵港，於何文田九龍維景酒店檢疫，感染到L452R變種病毒。他在5月19日及6月13日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

第12522宗個案是一名35歲女子，無病徵，12月14日從尼日利亞經卡塔爾乘搭航班QR818抵港，由於尼日利亞屬於加強監測的A組地區，她需在竹篙灣檢疫中心檢疫，期間確診，感染到N501Y變種病毒，未知是否涉及Omicron。她在5月8日和29日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

第12523宗個案是一名77歲女子，無病徵，12月15日從英國經航班CX252 抵港，於尖沙咀華美達華麗酒店檢疫，期間確診，感染到N501Y變種病毒，未知是否涉及Omicron。她在3月14日及4月10日在香港接種兩劑復必泰疫苗，11月3日也在英國接種了一劑復必泰疫苗。

第12524宗個案是一名56歲女子，無病徵，12月15日從英國經航班CX252 抵港，於西營盤華美達海景酒店檢疫，期間確診，感染到N501Y變種病毒，未知是否涉及Omicron。她在9月25日及11月20日於英國接種了兩劑復必泰疫苗。