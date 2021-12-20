立法會選舉︱吳秋北批全勝即輸論落後　參選即建制　難判斷新局勢

新一屆立法會選舉結束，派出9人參選的工聯會，成功取得8席，成為議會內第二大黨。工聯會今午﹙20日﹚會見傳媒，該會會長吳秋北表示，工聯會將在議會發揮更積極作用，為｢打工仔｣爭取權益。

全國僑聯副主席盧文端早前發文提出建制派｢全勝即輸｣之論。吳秋北認為，現時不應再以建制派及非建制派二分化，直指相關標籤落後，無法判斷最新局勢。他續指，所有立法會參選者都是建制一部份，但並非｢清一色｣，在愛國者治港的前題下，可接納不同政治光譜及主張。



陳婉嫻表示，2019年區議會選舉期間，需身穿保護衣服助選。（何柏佳攝）

工聯會今屆選舉派出9人參選，除了參加選委會界別的蔡永強落敗，其他全數當選，成功取得8席，成為議會第二大黨。

吳秋北表示，是次選戰並不容易，自己曾面對不同謠言指他｢夠票｣，批評此舉對其選情造成傷害，最終需告急鞏固支持者。他表示，工聯會將繼續改善市民生活，為「打工仔」爭取權益，並讓市民分享經濟成果。

吳秋北認為，建制與非建制的二分法已經落後。（何柏佳攝）

工聯會在新選制下獲得佳績，之前接連落選的鄧家彪亦於九龍東報捷，被問到是次成績是否受益於新制度時，吳秋北表示，現時議席增至90席，各黨的機會都增加，工聯會身為愛國陣營佼佼者，｢憑自己力量，憑選民嘅支持｣，認為獲勝是｢選民意志｣。

蔡永強於選委會界別僅得818票落敗，排名第48位。對於落敗，他表示本身是政治新人，能夠獲得相關票數已算是成功，之後會繼續擔任巴士車長及工會理事的工作。工聯會榮譽會長陳婉嫻表示，不知道選民如何決定人選，但巴士車長是重要職業，蔡本身亦有大學學歷，如果單從職業而投票予他人，形容是一大損失。

蔡永強表示，雖然落敗，取得818票已算成功。（何柏佳攝）

陳婉嫻又稱，以前的選舉制度本身都是君子之爭，惟之後逐漸變質，2019年的區議會選舉時，助選期間感到危險，於是身穿｢保護衣服｣；現時新制下則回到君子之爭。

盧文端早前發文提出建制派｢全勝即輸｣之論，認為如建制派全取議席，並不符合新選制及中央的要求。在是次選舉中，地區直選全由建制派勝出，整體90席中，只有一席屬非建制派。

工聯會向選民道謝。 （何柏佳攝）

對於｢全勝即輸｣的說法，吳秋北表示，在現時制度下，建制與非建制的二分法已落後，無法判斷當前形勢。他續指，參選已是建制的一部份，但在愛國者治港的前題下，政治光譜相當闊，可以有不同立場、聲音，強調並非｢清一色｣。

立法會選舉後，下次投票就是特首選舉。麥美娟表示，工聯會未有人選，但理想人選是能實行良政善治，注重勞工權益的人。她笑言，假如陳婉嫻參選必定會支持。