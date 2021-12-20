立法會選舉是一日　服務社會卻是四年

周一（20日），選舉改制後的首場立法會換屆選舉結果塵埃落定。選前社會一直關注的地區直選投票率，最終僅以0.2個百分點突破三成，創下立法局有直選以來最低的紀錄。而各個選舉板塊都出現近乎「建制派壟斷」的政治新面貌態。其中，十個直選選區基本上都由傳統建制派勝出，相對中立的當選人例如田北辰和張欣宇僅屬少數。高舉非建制派旗幟的候選人中，僅得新思維的狄志遠循社會福界功能組別晉身議會。



無可否認，新一屆的立法會組成難言「五光十色」，但也並非沒有改變，一些功能界別便可謂「重新洗牌」，包括自由黨鍾國斌在紡織及製衣界連任失敗，經民聯張華峯亦無法留在金融服務界。或許我們可以說，雖然立法會將由建制派佔絕大多數，但這次選舉還是促成了新的政治面貌和生態而出現。對於各議會「新貴」，一些人自然不抱信心，部份人或許「疑中留情」，因此他們往後更應以表現說服社會，善用議會平台為香港和市民的福祉提出議程、積極參與政策的討論，體現出「一國兩制」中「港人治港」的精神。

無可否認，新一屆的立法會組成難言「五光十色」，但也並非沒有改變，一些功能界別便可謂「重新洗牌」，包括自由黨鍾國斌在紡織及製衣界連任失敗，經民聯張華峯亦無法留在金融服務界。(網上圖片)

投票率以外的社會期望

選舉改制後的新政治形勢和環境，除了可見於立法會的新臉孔之外，其實更重要的是議事質素。如果把過去一段時間的香港立法會形容為以「矛盾」激化社會動員，未來的議會生態便應該是以「共識」作為凝聚社會的力量，繼而尋求更大社會前進的動力。假如未能認識政治生態正在處於重塑的階段，仍然把注意力執着於投票率的高低或者政治黨爭，只會白白浪費了改變社會的機會，更何況今日的選舉制度和結果已是既定事實。

一些當選人知名度不高、投票率創下新低，凡此種種無疑令人擔心新一屆的議會缺乏認受性和說服力，情況就像擂台上沒有旗鼓相當的對手，拳手似乎就是純粹成功動員本身的支持者而獲勝。但是很多事情也是「萬事起頭難」，新一批立法會議員最終能否在市民心目中建立一定份量，選舉和投票率是一日的，但立法會的表現卻是四年的。例如在港鐵公司任職工程師的張欣宇等，他們的知名度可能不比其他立法會參選人「星光熠熠」，卻取得接近三萬多名市民的支持，他未來的議會工作能否對得住選民，甚至取得更廣闊的政治光譜支持，從而獲得更大的認受性？

新界西北候選人田北辰落區拉票。（候選人Facebook專頁）

政治生態改變是既定事實

在立法會選舉塵埃落定之際，國務院新聞辦公室在周一（20日）早上亦發佈了《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，回顧並闡明了香港民主的發展和立場。這部白皮書指出這場選舉只是種種改變的過程一部份，更析述了中央在推動香港民主發展的立場與態度。即使香港不少市民以「愛理不理」的方法對待剛過去的選舉，但是「躺平」並不能改變任何事情。社會要明白香港的政治生態已經改變，假如部份市民仍然選擇性地忽視這個過程已經正在發生，亦必然將失去在香港民主和政治發展過程可以扮演的角色。