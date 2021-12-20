立法會選舉｜連任失敗稱因制度改變　鍾國斌：你當我無中央支持囉

立法會已完成換屆選舉，當中自由黨保住4席，不過紡織及製衣界功能界別中，鍾國斌連任失敗，被首次參選的香港工業總會副主席陳祖恒擊敗。

自由黨今日（20日）召開記者會，鍾國斌認為落敗的主因是選舉制度改變，又稱之前當選時曾獲過千票，但選舉制度改變下，這些選民已不存在，界別的選民基礎跌了八成。

被問及自由黨是否不獲中央支持連任，鍾國斌稱若屬實，除了他以外，其他黨友都會落敗，「你咪當我無中央支持囉。」



鍾國斌表示，很抱歉未能連任，認為今次落敗的主要原因，是基於改變選舉制度。他解釋，從前他的最大支持者，是來自工業貿易署工廠登記制度登記的紡織品及成衣製造商，約涉兩千家企業。鍾說，他之前當選時曾獲過千票，但選舉制度改變下，這些選民已不存在。他又直言，無預計最終與對手的差距如此大，形容有點驚訝，而他日後會繼續留在自由黨。

被問及有否感到不甘心，他稱要遵守遊戲規則，落敗後反而要疏導同事及朋友的情緒，「無話唔甘心⋯我係EQ好高嘅一個人，我完全冇任何不開心的心情⋯選舉有贏有輸，人生有起有落。」鍾又稱，不滿在選舉中遭人抹黑，「所謂君子之爭，真正嚟講有啲出入。」

立法會已完成換屆選舉，自由黨保住4席。（余俊亮攝）

在記者會中，被多次問及落敗會否與早前就修訂逃犯條例提出反對意見有關，鍾國斌表示，當初政府擬修訂逃犯條例時，不少內地營商的港商曾表示擔憂，因紡織及製衣界有不少廠家在內地，故對他們有很大影響，不相信業界會很贊成有關修訂。

對於如何評價今次自由黨在選舉的表現，張宇人認為是時候做「腦震盪」，以探討未來自由黨的發展。他說，在新選舉制度下，要重新思考功能組別的選民基礎。