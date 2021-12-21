破欠基金欠薪特惠金上限有望25年來首調升　勞方力爭倍升至7.6萬

疫情困擾近兩年，疫下百業蕭條，執笠、欠薪個案增，破欠基金是失業打工仔最後保障。據了解，破產欠薪保障基金委員會下月將檢討基金工作，包括討論四個特惠款項的保障範圍。

勞工界消息稱，其中自1996年起已25年沒調整的欠薪特惠款項將是討論焦點，目前3.6萬元上限的水平有望倍升，勞方將力爭至少調升至7.6萬元水平，甚至見「8」字頭。有關調整待委員會商討並與商界代表成員取得共識後，會再交勞顧會，雖因涉修例要立法會審議，但將爭取本屆政府任期內完成：「今次增加幅度會幾大，但相信資方（商界）都會支持，其他3個特惠款項都希望有得加。」



基金累積盈餘近63億元 勞工界形容為「水浸」

僱員如遭無力償債的僱主拖欠工資、代通知金、遣散費及未放年假薪酬及未放法定假日薪酬，可向破欠基金申請特惠款項，4項特惠金的上限分別為36,000萬元、22,500元、遣散費首50,000元加餘額的50%及10,500元。破欠基金主要財政來源是商業登記證的每年徵費，而截止今年3月底，基金累積盈餘近63億元，勞工界一直形容基金「水浸」，促調升特惠款項上限。

冀本屆政府任期內完成修例 消息稱調整幅度「都幾大」

經過多年爭取，最近終傳來好消息。據悉，政府亦有意調升特惠款項上限，由僱主、僱員及政府代表組成的破產欠薪保障基金委員會下次會議將檢討基金工作，內容包括商討特惠款項的保障範圍及金額上限。

有關調整待委員會下月會議商討，之後與商界代表成員取得共識後，會再交勞顧會討論，雖因涉修例要立法會審議，但將爭取本屆政府任期內完成

消息稱，有關方面今次提出的調整幅度「都幾大」，欠薪特惠金是最主要檢討項目，而雖然不是每位申請人都合資格申請遣散費特惠款項，但勞方都會力爭：「既然有望鬆綁，又唔使商界再畀錢，梗係爭取加得幾多得幾多，加得幾多項得幾多項。」

爭議性料不大 工聯會丘燿誠：25年無調整目前係時機

工聯會權益委員會主任丘燿誠歡迎提升破欠基金特惠款項上限，又指雖然消費券及放寬社交限制後，飲食及零售業工友申請破欠數字略為下降，但欠薪特惠款項已25年沒調整，目前是時機調升。

他解釋，3.6萬元上限當年是基於一名僱員4個月收入及當時就業收入中位數9000元而定，而最新每月就業收入中位數已升至約19,000元，故上限應調升至至少7.6萬元水平，至於其他特惠款項，如代通知金、遣散費及未放年假及法定假期薪酬則按工資水平作變動調整。他透露，在疫情最嚴峻時期，有無力償債的僱主叫僱員申請破欠，調高基金款項上限對商界沒有額外成本，因此爭議性料不大，希望可以盡早通過及實施。

上年度錄3249宗申請涉2.6億 餐飲服務業最多

在2020至21年度，破欠基金接獲僱員申請共3249宗，申請款額達2億6,660萬元，餐飲服務活動是錄得最多申請數目行業，有994宗申請，涉4,220萬元，其次是零售業，申請數目有 444 宗。

申請逾兩年始獲款項 飲食業職工總會促簡化程序

飲食業職工總會秘書梁天柱稱，2019年社會事件及2020年疫情來襲，曾協助處理的破欠個案多不勝數，但部分個案直至上月、即超過兩年後，工友才能取得基金款項。他絕對歡迎提升破欠基金特惠款項上限，但更希望可以簡化申請程序及要求，如容許用勞審處頒發的判令來啟動破欠申請程序，無需僱員自行申請法援後再申請僱主公司清盤：「36000上限好多工友2個月薪金都唔止，當然支持調升啦，但要失業被拖糧工友用10幾萬申請僱主公司清盤，筆錢拖成2年都未有，好折磨。所以加碼重要，簡化申請程序更重要。」