通關｜政府考慮擴展「疫苗氣泡」至599F處所　包括食肆、健身室

政府今日（21日）表明，作為繼續維持「通關」基本條件，將考慮擴展「疫苗氣泡」的適用範圍至所有受第599F章規管的處所，又稱會視乎疫情防控需要，考慮進一步放寬「疫苗氣泡」處所的營運限制。換言之，若落實後，即市民日後進入餐廳、健身室、戲院等之前，要先完成接種疫苗，但到時政府將會考慮適當的豁免安排，

另外，政府亦公布將刊憲延續現行社交距離措施的有效期14天，由12月23日生效，直至2022年1月5日為止。



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政府表示，正密切留意疫情發展，若需要持續大幅提升疫苗接種率，以及確保特區與內地風險一致，以繼續維持「通關」基本條件，政府將考慮擴展「疫苗氣泡」的適用範圍至所有受第599F章規管的處所。

政府又指，在考慮擴展「疫苗氣泡」時，將考慮適當的豁免安排，包括容許未合資格接種、經醫生證明不適合接種的人士進入相關處所，並視乎疫情防控需要，考慮進一步放寬「疫苗氣泡」處所的營運限制。

食物及衞生局發言人提醒，新冠病毒特別是最新的Omicron變異病毒株，持續在全球急速擴散。鑑於世界各地疫情不穩，加上聖誕節和新年假期傳統上是親友聚會的時間，病毒傳播的風險可能進一步增加。，呼籲市民繼續做好防疫措施，防範疫情出現反覆的情況。

另外，政府將維持現有的社交距離措施，有效期為今年12月23日至2022年1月5日，包括顧客進入餐廳前須使用「安心出行」等。

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