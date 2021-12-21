Omicron︱增8宗輸入　7人帶N501Y　2名英國患者已打三針仍感染

衞生防護中心今日(21日)公佈新增8宗輸入個案，7人帶N501Y變種病毒，未知是否屬Omicron，餘下1人帶L452R，當中一人是奧地利、英國及阿聯酋抵港的機組人員，亦有兩名英國抵港患者已打三針仍中招。另外，一名54歲女子(個案12541)12月16日離港到美國，4天後返港在機場檢測結果由陰轉陽，沒有病徵，入院檢測Ct值少於30，即病毒量較高，患者在港潛伏期曾到訪及居住地點均要納入強檢。

今日初步確診個案少於10宗。



衞生防護中心正調查八宗新增輸入新冠肺炎個案，至今本港個案累計12542宗，過去十四天累計報告67宗個案，全屬輸入個案。

新增個案全部涉及變異病毒株感染，個案涉及七男一女，年齡11至61歲。一人由加強監測A組指明地區（高風險）抵港，另外七人由A組指明地區（高風險）抵港。五人於抵港時在機場檢測呈陽性，餘下三人於檢疫期間確診。

本港增8宗輸入個案，7人帶有N501Y變種病毒。（資料圖片/梁鵬威攝）

個案12541的54歲女病人，居於大埔太湖山莊18A座，12月15日在香港進行檢測，結果呈陰性，並於12月16日離開香港前往美國。她從美國乘搭航班CX881於12月19日抵港，在機場檢測結果呈陽性，她沒有病徵，Ct值少於30。她於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告。

另外，由於卡塔爾航空營運由卡塔爾多哈飛抵香港的航班（QR818）在七天內（十二月十四日至二十日）有五名乘客經抵港檢測而確診，衞生署根據法例第第599H章，禁止卡塔爾航空營運的客機在明天起至2022年1月4日從多哈着陸香港。

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餘下7宗輸入個案：

-個案12540：29歲男病人，12月19日乘搭CX252由英國抵港，已在英國接種兩劑阿斯利康疫苗及一劑復必泰疫苗(12月3日)。

-個案12542：44歲男病人，12月19日乘搭QR818由加納及卡培爾抵港，已在沙地阿拉伯接種兩劑復必泰疫苗。

-個案12543：37歲男病人，是機組人員，12月19日乘搭EK384由奧地利、英國及阿聯酋抵港，同日出現喉嚨痛及頭痛病徵，已在奧地利接種兩劑復必泰疫苗。

-個案12544：44歲男病人，12月17日乘搭QR818由加納及卡培爾抵港，無病徵，在九龍城奧斯酒店檢疫期間確診，曾在香港接種兩劑復必泰疫苗。

-個案12545：61歲男病人，12月15日乘搭QR818由英國經卡塔爾抵港，無病徵，在九龍城富豪東方酒店檢疫期間確診，患者在英國接種兩劑復必泰及一劑莫德納疫苗(11月19日)。

-個案12546：11歲男病人，12月19日乘搭QR818由德國經卡培爾抵港，無病徵，在機場檢測呈陽性。

-個案12547：23歲男病人，12月8日乘搭EK384由巴基斯坦抵港，無病徵，在尖沙咀華美達華麗酒店檢疫期間確診，已在巴基斯坦接種兩劑科興疫苗。