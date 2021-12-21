Omicron｜高風險地區返港先往竹篙灣4日　民安隊內部信憂人手短缺

新冠肺炎新變種病毒Omicron在全球快速蔓延，本港收緊外防輸入措施，英國及美國已列入高風險A組加強監測地區，從有關地區抵港港人須先到竹篙灣檢疫中心進行四天強制檢疫，並每天檢測。

竹篙灣檢疫中心主要由民安隊管理運作。據了解，民眾安全服務隊處長羅仁禮向內部發信指，料竹篙灣檢疫中心不勝負荷，解決人手短缺問題刻不容緩，呼籲成員積極參與檢疫任務。



民安處回應指，民安隊每天約有200人在竹篙灣檢疫中心當值，現時並無出現人手不足的問題，今日所發信件旨在呼籲隊員積極參與。



民安隊處長：解決人手短缺問題實在刻不容緩

據了解，民眾安全服務隊處長羅仁禮今日（21日）向內部發信指，由於所有從「加強監測A組地區」回港的市民，即英國、美國、以及南非在內等的12個非洲國家，均須在竹篙灣檢疫中心進行首階段的强制檢疫，檢測結果呈陰性者方可返回已預訂的檢疫酒店，以完成餘下117日檢疫期，料隨着檢疫政策逐步收緊，「可見將導致竹篙灣檢疫中心不勝負荷，人手恐怕更見緊絀。」

羅仁禮指，大批返港人士頻繁進出檢疫中心，不但會大幅增加中心的工作量，亦會對執行任務的長官及隊員造成龐大的心理壓力，「解決人手短缺問題實在刻不容緩。」故他呼籲大家「積極參與檢疫任務，為保護香港貢獻己力，肩負保障市民大眾健康及安全的重責。」

民安處回應指，因應政府調整檢疫政策，預料使用檢疫中心的人數將有所上升。民安隊每天約有200人在竹篙灣檢疫中心當值，現時並無出現人手不足的問題。民安隊處長今天所發出的信件，旨在呼籲民安隊隊員積極參與政府的抗疫防疫工作，以便適時及有效地應付人手需求。