青年多口遭警制服涉批踭　官不信屬自衛或意外　裁襲警罪成

賢學思政在旺角擺街站時，有人因警方設封鎖區上前理論，一名29歲青年疑說：「你哋玩哂啦。」後，遭警員環抱制服，青年反抗期間涉向警員心口「批踭」，從而被控襲警罪，裁判官今（21日）就案件裁決，指信納警員的說法，未有接納被告稱當時是自衛或意外，裁定青年罪成。裁判官關注被告曾有暴動罪案底，服畢刑期後1年又再犯案，質疑暴動罪是否可以當作與本案性質不同的案底，終決定先為被告索取報告，案件押後至明年1月10日判刑。



被告鄧浩然（29歲）被控於本年年2月28日在旺角豉油街與西洋菜街交界，襲擊警長林少安。

著進入封鎖區被告卻急步離開

裁判官裁決時指，當時涉案警員著被告進入封鎖區，被告卻急步離開，此舉必會引起警員懷疑，而電光火石間，警員未有宣布拘捕或喝停被告亦情有可原，警員上前環抱制服被告亦屬合理。

再者，片段可見被告激烈掙扎、左搖右擺，亦有「批踭」動作，雖然片中未有清楚拍到被告是否擊中警員心口，但片段合乎警員的說法，因此信納警員為可靠證人。

認為警員表現未有過激

被告辯稱是自衛或事件純屬意外，惟裁判官認為，雖然警員曾將被告的頭按在地上，但沒有表現過激，當時警員也有使用武力的必要性，再者其動作對於被告是否有襲警罪並無影響，終裁定被告罪名成立。

辯方指被告多口才引發本案

辯方求情指，被告患有過度活躍症，案發時只是見途人與警員激烈討論，因「多口」才會引發本案，亦指被告與警方雙方都情緒激動，望法庭考慮到警員無明顯的表面傷勢等，予以輕判。

裁判官關注，被告曾就暴動罪被判監，但2020年服畢刑期後1年又再犯案，亦質疑暴動罪是否可以當作與本案性質不同的案底，終決定先為被告索取感化及社會服務令報告後再作判刑，但明言打算判監，案件將於明年1月10日判刑，被告期間要還押。

案件編號：WKCC2241/2021