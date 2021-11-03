和你shop期間涉襲警　文書助理稱絆倒警不被接納　上訴敗訴囚2月

一名前政府文書助理主任被指於前年在尖沙咀「和你shop」活動期間，伸腳絆倒便衣警。他在審訊後被裁定襲警罪成，遭判囚2 個月。文書助理提出上訴，指案發時為避開途人及警員，平衡身體而作出的自然反應，事件屬意外。法官張慧玲早前聽取陳詞後，今（3日）駁回上訴，指事件非意外。原獲保釋的文書主任，需即時服刑。



上訴人馮耀暉，28歲，案發時為政府助理文書主任的。他被裁定於2019年12 月 21 日在尖沙咀海洋中心 2337 號舖外襲警員曾雋賢。

馮的上訴理據包括，原審裁判官錯誤地過分依賴涉案警員的的證供，未有充分考慮閉路電視片段。原審裁判官沒有充分理據下，排除被告是意外絆倒警員。

張官在判辭指，反覆觀看涉案閉路電視錄影片段後，不認為馮當時用右腳絆倒警員可能是意外。警員經過馮身邊時，馮用右腳「𠽤」警員「上5吋下5吋」的小腿，令對方失重心。其行為與在一般社交場合，不小心碰到他人很不同。

案件編號：HCMA306/2020