家長涉襲擊小學校長　教育局主任突擊查校目擊衝突　指兩女均激動

屯門路德會增城兆霖學校校長許詩禮稱遭家長會委員襲擊案續審，事發時身處現場的教育局學校發展主任楊永豪稱，他當日到學校作突擊檢查，見一名女子想衝前向他作投訴，他指該女子與許校長的情緒均十分激動，他站在二人中間曾嘗試調停，惟他當時在聽許校長說話，未看到被告推任何人。



被告林靜霞（39歲），被控於2021年6月1日，在香港路德會增城兆霖學校外襲擊女子許詩禮。

楊稱見兩女情緒十分激動

教育局學校發展主任楊永豪供稱，他當日到涉案學校作突擊檢查，主要想看其放學的方式，被告林靜霞與另一名女子突然靠近並向想他作出投訴。不久後，許校長及助理校長孫福晉出現，楊上前與許交談，被告亦上前質問許：「做咩阻住我同楊生傾嘢？」然後在很短時間內，許便指被告撞到她並要報警，被告則否認曾撞到許，楊見兩女情緒十分激動，他遂站在兩人中間嘗試調停。楊直言他初時只在集中於聆聽許的說話，故未有見到林有推任何人的動作。

指被告初時說話友善

楊稱他後來隨許等人到1樓會議室，被告亦跟隨至他們門外，並大力拍門數下，楊稱在大門阻隔下未有聽到林有否說話。他與許商討有關學校的事宜後，約40分鍾後才離開學校。至於被問及這期間曾否感到惶恐及害怕，楊稱被告初時說話態度有善，故不認為對方會想襲擊他。

副校指許突以高八度聲大叫

時任助理校長孫福晉則指，當日他與許一同到學校門口了解楊到校的原因，見到被告及時任家教會主席陳靜怡在楊身邊。孫直言，他與被告及陳的關係欠佳，被告更在前一天才向他舉中指，孫不想與她們起衝突，不想靠近兩人。惟被告突然從楊的右後方衝出並推撞許，許即以「高八度」聲音大叫：「你推到我！」被告則高聲否認。

他稱他與許及楊等之後去到會議室，他聽到被告一邊拍門，一邊大叫：「出嚟啊！出嚟啊！」林指他與楊當時均感到很害怕，並說：「真係唔敢出嚟」。

每周3次接載校長放工

孫稱，他與許在2015年認識，曾試過兩家人一起去燒烤，但次數不多。兩人之後同時到涉案學校任職，才開始算熟絡，他們自2020年起有非常緊密的合作。孫同意每星期約有3次會接載許放工，但不同意這屬經常。辯方最後指出，即使許、林二人有身體碰撞亦絕非蓄意，孫不同意。

案件編號：TMCC1584/2021