教師涉與女生性交　事主稱每次與被告交歡後都覺痛　以為這是正常

英文男教師叫15歲女學生到其家看Netflix電影，之後發展成情侶並涉5度發生性行為案續審，女事主今（24日）接受辯方盤問，辯方卻指事主與被告從未發生性行為，X亦沒有因性交而覺得不適，故她才願意繼續到被告家中。X卻稱她每次與被告性交後，下體都會疼痛，亦有因此而覺得不開心，但她稱與被告見面是快樂的，又認為「情侶之間係咁」，發生性行為很正常，且她當時對性知識一知半解，以為感到痛是正常。



被告馮霆麾（37歲，事發時為教師）被控於2019年1月3日至8月2日期間，兩度在元朗單位非禮15歲女童X，以及5度與X非法性交。

對話中曾提不明液體

女事主X今接受辯方律師盤問，律師指X因對性好奇，與朋友也會談到性話題，加上與被告關係親暱，因此與被告的對話時才會出現性話題，用以挑逗被告，又指X與被告對話時，曾談及「不明液體」，是因為X在被告家中曾打翻湯汁，而「不明液體」是指湯汁。

X反駁她並不會如此形容湯汁，又稱「不明液體」是指被告的精液，並解釋提到分泌物是因為想告知被告，二人性行為後她出現的狀況，她亦對出現的情況感到疑惑才這樣說。

當時對性知識一知半解

X又提到，她每次與被告性交後，下體都會疼痛。辯方卻指兩人從未發生性行為，X的下體也沒出現疼痛，所以她才願意繼續到被告家中，X則解釋，雖然性交後有因下體不適而感到不開心，但與被告見面是快樂的，又認為「情侶之間係咁」，且她當時對性知識一知半解，以為感到痛是正常。

渴望被告的陪伴和慰問

X又稱，對被告有好感是源於他的關心，雙方關係中並沒期望發生性行為，只是渴望被告的陪伴和慰問，她亦認為情侶關係中不止要一方付出，覺得情侶發生性行為正常不過。

案件編號：DCCC398/2021