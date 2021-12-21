Omicron｜增8宗輸入個案　檢疫酒店鄰近患者房客須七天每天檢測

衞生防護中心今晚（21日）公布，證實早前確診的8宗輸入個案，均帶有變異病毒株Omicron，本港至今共錄得27宗個案。當局已要求有關指定檢疫酒店實施額外感染控制和監測措施，包括安排與Omicron個案入住相鄰和對面房間的住客每天接受檢測，直至該病人離開酒店後的第七日，已完成強制檢疫的住客亦須於社區接受額外檢測。



據資料，涉及5個檢疫地點，包括西營盤華麗都會酒店、中環蘭桂坊酒店@九如坊、青衣華逸酒店、赤鱲角富豪機場酒店竹篙灣檢疫中心。



最新5宗確認個案在檢疫期間確診

8宗確診的輸入個案，包括編號12529、12530、12531、12532、12533、12534、12535及12536，衞生防護中心晚上公布有關流行病學調查進展，根據全基因組測序分析結果，確認8宗個案均帶有變異病毒株Omicron。

該9宗個案涉及6男2女，年齡介乎20至68歲。2人於抵港時在香港國際機場的檢測結果呈陽性，5人於檢疫期間確診，其餘1人於機場禁區內等候轉機期間的檢測結果呈陽性。連同該8宗個案，本港至今共錄得27宗涉及Omicron的個案。

衞生防護中心發言人表示，會加強涉及Omicron個案的接觸者追蹤工作和感染控制措施，以防範Omicron個案流入社區，鑑於部分Omicron輸入個案於指定檢疫酒店確診，已要求有關酒店實施額外感染控制和監測措施。

患者相鄰和對面房間住客需連續七日做檢測

如涉及Omicron個案曾入住指定檢疫酒店，中心會安排與Omicron個案入住相鄰和對面房間的住客每天接受檢測，直至該病人離開酒店後的第七日。

而於同一時段曾與Omicron個案入住相鄰和對面房間，但已完成強制檢疫的住客，中心會要求他們盡快於社區接受額外檢測，並建議他們應避免聚會，直至完成七天的額外監測期。

中心會確保指定檢疫酒店的員工接受定期檢測，要求酒店加強通風及感染控制措施，並提醒酒店徹底消毒房間。

據資料，個案編號12529、12530、12531、12532，於周日（19日）證實確診，分別曾入住西營盤華麗都會酒店、中環蘭桂坊酒店@九如坊、青衣華逸酒店、赤鱲角富豪機場酒店。個案編號12533、12534、12535及12536，於周一（20日）證實確診，其中12536曾入住竹篙灣檢疫中心。

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