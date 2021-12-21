新冠肺炎｜青山醫院護士英國回港初確診　同院25名員工檢測暫陰性

青山醫院今日（21日）公布，一名成人精神科護士昨日（20日）從英國返港時，於機場採樣檢測結果呈初步陽性，現已入院接受隔離治療，情況穩定。醫院指，該名員工離港前曾於11月29日及30日上班，以及於11月30日出席跨病房的工作會議，並無參與病人臨床護理工作；由於該名員工及其他員工上班期間全程佩戴外科口罩，無人被列為密切接觸者。但為審慎起見，醫院已安排同一病房工作及會議與會者共25名員工進行病毒檢測，全部結果為陰性，涉事的病房亦已暫停接收新症及進行徹底清潔消毒。



青山醫院今日（21日）公布，昨日一名成人精神科護士從英國返港時，於機場採樣檢測結果呈初步陽性，現已入院接受隔離治療，情況穩定。

青山醫院成人精神科一名護士昨日（22日）從英國返港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈初步陽性，現時已入院接受隔離治療，情況穩定。

無人被列為密切接觸者

發言人指，醫院感染控制組在得知結果後已即時展開接觸者追蹤的工作。該名員工在離開香港前，曾於11月29日及30日上班，主要從事病房管理工作；以及曾於11月30日出席一個跨病房的工作會議，該名員工並沒有參與病人臨床護理工作。另外，由於該名員工及其他員工上班期間均全程佩戴外科口罩，所以沒有員工或病人被列為密切接觸者。

涉事病房已停收新症 進行徹底清潔消毒

青山醫院表示，雖然該名員工在離港前感染新冠病毒的機會極微，不過為審慎起見及在衞生防護中心的建議下，醫院已安排同一病房工作及會議與會者共25名員工進行病毒檢測，全部結果為陰性。涉事的病房已暫停接收新症及進行徹底清潔消毒，院方亦會繼續密切監察員工的健康情況，並與衞生防護中心保持溝通，跟進最新情況。