機場三跑工程工作員工　認向5工人收非法回佣2.7萬　囚2至6個月

機場第三跑道的2名分判商時任員工，介紹5名建築工人獲聘，並從他們的1600元日薪中，抽取2百至3百元作回佣，從中收取若2.7萬元，他們日前承認貪污，今(21日)在西九龍法院判刑，署理總裁判官羅德泉稱，兩名被告向工人收取的非法回佣，佔工人日薪的比例不少，分明是剝削工人，罪行性質嚴重，必須判監禁以示阻嚇，判2人入獄2至6個月。



兩名被告：許桂鍛，38歲，德鑄工程有限公司(德鑄)時任「工頭」；及林偉武，51歲，德鑄時任建築工人。許於昨日(20日)承認6項罪名，包括兩項代理人接受利益，及4項串謀使代理人接受利益罪，被判入獄6個月，並須向德鑄歸還27,000元，即本案所涉賄款金額；林則承認一項串謀接受利益罪名，被判入獄2個月。

德鑄於案發時是「三跑」項目的分判商，負責招聘建築工人進行各類工程，而招聘主要靠建築工人介紹。「工頭」許桂鍛帶領包括林偉武及羅振益在內的建築工人在項目工地進行木工工程。

日薪1600元抽佣200至300元

案情透露，許桂鍛及林偉武分別向兩名建築工人表示，他們須於每個工作天從其1,600元日薪中，抽取300元以支付回佣以繼續受聘。許桂鍛於2021年2月至3月期間，經林偉武或直接從該兩名工人分別收取非法回佣9,900元及6,900元。

於2020年底至2021年初，羅振益介紹另外三名建築工人以日薪1,600元到項目工地工作。羅振益向三人表示他們須於每個工作天向許桂鍛支付200元作為回佣。三人於2021年1月至5月期間，經羅振益或直接向許桂鍛支付非法回佣共10,200元。

該五名建築工人相信不支付回佣，便不會獲德鑄聘用或會遭許桂鍛解僱。

另一被告明年1月判刑

同案被告羅振益，37歲，早前承認上述其中三項串謀罪名。他今早到西九龍裁判法院應訊，並獲准以現金保釋至明年1月11日，以待索取社會服務令報告後判刑。

廉署另分兩案起訴另外三名德鑄時任「工頭」，他們的案件分別押後至明年答辯或審訊。

案件編號：WKCC 4297/2021