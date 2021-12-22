新冠疫苗｜梁籌庭指加密檢測礙公務員人手安排　促開夜間診所服務

政府日前宣布，由12月28日起進一步收緊現時適用於所有政府僱員的「以接種疫苗取代定期檢測」安排，未打針需每3日自費檢測。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭今日（22日）指，約9成公務員已接種疫苗，未打針的多有身體上問題或憂慮，包括孕婦。若加密檢測會影響人手安排，希望政府延長開放檢測中心或夜間診所提供檢測服務，或將檢測改為5日一檢。



政府宣布，由12月28日起進一步收緊現時適用於所有政府僱員的「以接種疫苗取代定期檢測」安排，未打針需每3日自費檢測。(資料圖片/梁鵬威攝)

梁籌庭分別在港台及商台節目指，工會認同政府呼籲僱員接種疫苗，而公務員「不嬲好乖」，9成人已接種疫苗，其他未接種者一般都是身體有問題或有憂慮，如孕婦擔心對嬰兒有影響等，不過一般難得到醫生證明。他認為，政府忽略了絕大部分醫生不願意發放不適宜接種的證明。

醫生不願發不宜接種的證明

梁籌庭以自己的長期病患為例，一向有看兩名醫生，當中私家專科醫生表示他應自己決定，梁認為醫生不希望負上此責任，因為一旦出事將需要「孭飛」。而梁看的另一公營專科醫生亦只是表示，以梁籌庭的年紀「打好過唔打」，但沒有其他指示。亦有其他同事向他查詢，指醫生不願發出不宜接種的證明。

他指要求3日一檢會對人手安排有影響，認為政府應提供資源，開放夜間診所或延長開放時間讓公務員可以下班檢驗；或可改為5日一檢，令他們可於周末期間檢測。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷於港台節目指，政府新安排屬「無可厚非」，因疫苗接種已為大勢，可減低工作期間受感染的機會。他指，加密檢測為更早察覺受感染的個案，並盡快跟進。