新冠疫苗｜13歲少年打一針現心肌炎　六旬漢離世前14日內曾打疫苗

衞生署今日（15日）公布，截至12月12日的過去一星期，共接獲45宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告。其中一宗為12至15歲青少年在接種新冠疫苗後，出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。報告涉及一名13歲男童，他在接種第一劑復必泰疫苗後兩天內出現胸痛，目前情況穩定。



另外，衞生署亦接獲一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名64歲男子，署方認為並沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。



▼12.3 新冠疫苗流動接種站啓動禮▼



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截至12月12日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結35宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為14宗個案與疫苗接種沒有關聯，兩宗仍待取得更多資料以作評估。專家委員會認為，至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

截至12月12日晚上8時，本港市民合共接種了約965萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的市民約481萬名，佔全港12歲或以上人口的71.4%。衞生署共接獲6,506宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.07%。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括51宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。