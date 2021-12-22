Omicron｜曾祈殷指本港風險增加　建議限制檢疫酒店入住旅客人數

因應變種病毒Omicron大肆傳播，當局公布新要求，有關指定檢疫酒店需要實施額外感染控制和監測措施，包括涉Omicron患者的鄰近房客須七天每天檢測。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（22日）在港台節目《千禧年代》指，本港風險增加 ，當局長遠而言應考慮完善安排，包括限制檢疫酒店入住人數，確保酒店做好感染控制等。



醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指，變種病毒Omicron患者於感染後首24小時的病毒量高，加上病毒的複製力及傳染力強，當患者未察覺自己受感染時，已經可以傳播病毒。隨著聖誕假期，外地返港的旅客比例增多，風險亦會增加。

當局要求檢疫酒店安排與Omicron個案入住相鄰和對面房間的住客每天接受檢測，直至該病人離開酒店後的第七日，而已完成強制檢疫的住客亦須於社區接受額外檢測。曾祈殷形容安排有滯後，但當局亦有必要做好追蹤接觸者的工作。

他建議長遠而言政府要考慮完善方案，減低傳播的機會，包括限制檢疫酒店入住旅客數目、每層樓限入住人數，亦要確保酒店做好感染控制措施，包括消毒、通風系統等。