何栢良倡600萬人打兩針放寬防疫措施　推長者免費乘車、減稅谷針

政府計劃擴大疫苗氣泡以提高接種率，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良建議，政府在600萬人已打兩針時放寬防疫措施，之後每增50萬人打針再進一步放寬。他提到日前免費搭車受市民歡迎，本港60歲以上接種率偏低，可考慮推長者八達通免費乘車、長者消費劵等誘因，已接種疫苗的工作人口可提供稅務寬免；如果力度不足可再加嚴厲要求，惟推出時要令市民清晰明白背後的原因，強調這些措施必須要做。

何栢良批評政府對於推動打針畏首畏尾，沒有交代時間表等詳細資訊，目前限聚措施及18個表列處所限制，已對市民生活做成很大影響，如果不加大力度推動疫苗接種，是令所有人都付出代價。



何栢良認為疫苗氣泡是大勢所趨，市民應明白是惟一出路。（資料圖片）

何栢良在商台節目重申支持疫苗氣泡，認為是大勢所趨，市民應明白是惟一出路。他舉例，本港兩間大學醫學院已要求強制接種疫苗，不少大學亦緊跟政府，已公布1月起要強制接種，醫管局11月亦已落實，否則要定期接受檢測。他強調，這些使用醫學論證的地方有這些決定，已是平衡了接種疫苗的必須性。

政府早前公布，為防患未然，會將發現有Omicron個案的地區指明為A組指明地區。（12月4日政府網頁截圖）

疫苗有效降低重症率 籲勿輕視Omicron變種

本港昨日出現的Omicron新確診個案人士，已接種包括加強劑的三針疫苗仍然中招。何栢良強調，現時接種疫苗的目的已與一年前不同，目前是希望大幅度減低傷亡，提到目前重症及死亡率已減低了十倍；不過，他強調過去提出依靠疫苗令社區出現免疫屏障的說法已經破滅。

對於Omicron的資訊，他指不少市民以為今次變種的影響，較以前的Alpha及Delta兩個變種輕微，但外國愈來愈多科學顯示，沒有證據證明其影響較輕微，而由於其S蛋白變種加強了散播風險，將需要關注美國近期的疫情爆發情況。他預期當地疫苗接種率不夠，死亡率將有機會攀升。

公務員仍有約4%未接種 非完全因身體不宜接種

昨日政府宣布政府大樓和辦公處所下月3日起，未接種新冠疫苗的政府僱員須3日一檢，明年2月中起須出示接種證明或有醫生證明不宜接種，不跟從者無法上班，或視為無故缺勤。

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何栢良強調，本港可供接種的科興及復必泰疫苗，真正不適合接種的人士極少，但公務員目前仍有4%未接種，強調未接種者不是完全因為身體不適合而未接種；而醫生不可以及不應該，在沒醫學證據為基礎時，開出不適宜接種疫苗的證明。