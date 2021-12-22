投行顧問被獸醫揭發虐貓　堅稱不知傷勢何來　官斥無悔意囚10周

操普通話的投行顧問帶4個月大貓隻往看獸醫，卻被發現其貓左臉、左顎及後頸腫脹，眼睛不自然眨動，瞳孔有異常，鼻孔有乾渴血漬等多處受傷，他早前被裁定虐畜罪成。辯方今日（22日）力陳被告是愛護動物之人，但裁判官表示對說法有所保留，又指他仍堅持不知貓隻傷勢何來，顯示他毫無悔認，直指他不應因貓隻在不當地方大小便，而對無法用言語求助的貓隻肆意虐待，終判他監禁10星期。不過，被告即時申請保釋等候上訴獲批。



被告蘭天琪(27歲，投資銀行財務顧問)，被控約於2020年11月21日，在香港殘酷地對待而導致一隻貓受到不必要的痛苦。

獸醫驗傷揭發

案情指被告去年11月25日帶貓兒到獸醫診所求診，獸醫為貓兒驗傷後追問受傷原因，被告笑稱：「我打的。」又做出投擲物件及用手掌摑的動作，因其貓在錯誤地方大小便。被告被控後卻否認指控，並辯稱因診所職員態度不耐煩，沒有當是他消費者，及看不起他是內地人，故編造打貓一事以引起注意，又稱他如是說是想向日籍女獸醫開玩笑。

求情指過往曾養貓證其愛貓

辯方求情時力陳被告是愛護動物之人，在此次事件前也曾養其他貓隻，並可見他非常關心及緊張貓隻。而涉案貓隻是被告友人不想養，被告才主動領養，他並為貓隻提供舒適的居住環境，事發後他主動帶貓隻求醫，亦已付清貓隻託管在愛護動物協會的費用，望法庭考慮到被告因案件壓力及傳媒報道，已受到嚴厲教訓，可判非監禁式刑罰。

涉案貓隻的傷勢。(詳看下圖)

官對被告聲稱對動物有愛心有保留

裁判官判刑指，被告在背景報告仍堅持不知貓隻傷勢何來，當時只是對獸醫開玩笑，顯示他毫無悔意，不適合判社會服務令，而且本案情節嚴重。

裁判官又指，被告不應因貓隻在不當地方大小便，而對無法用言語求助的貓隻肆意虐待，亦相信本案非一次性的事件，又指對被告是否對小動物有愛心有所保留，認為他可能有善待其他曾飼養的貓隻，但絕無善待本案的貓。

提供舒適環境不代表可以虐貓

裁判官稱，即使辯方稱被告為貓隻提供舒適的居住環境，但不代表可以虐待貓隻，認為這非求情理由，又表示被告若無愛心或耐性 就不應養貓，認為他令貓隻受不必要的痛楚，亦令牠或受到精神創傷，判監無可避免。

案件編號：ESCC1054/2021