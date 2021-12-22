家長涉襲擊小學校長　官指校長供詞多矛盾之處　裁被告罪名不成立

屯門路德會增城兆霖學校校長許詩禮，聲稱在教育局主任突擊到校查看時，遭一名家教會成員撞倒案，今(22日)在屯門法院續審，裁判官施祖堯稱昨日雖裁定案件表證成立，惟認為控方證人矛盾甚至，許校長對遇襲情況及傷勢的說法不清，在場目睹事發經過的教育局主任，卻稱看不到被告襲擊校長，證人口供疑點處處，裁定被告罪名不成立。然而，施官指被告當時無合理理由突然衝前，屬自招嫌疑，拒絕其訟費申請。



女被告林靜霞（39歲），被控於2021年6月1日，在屯門蝴蝶邨路德會增城兆霖學校外，襲擊女子許詩禮。

被告稱沒有找過媒體抹黑學校

被告林靜霞獲判無罪後在庭外哽咽，並稱她是以其婆婆的遺產，聘請大律師查錫我為其辯護，因而對婆婆感到十分愧疚，又自言她真的沒有犯案，不甘心白白留案底，故寧願花錢聘請一個比較好的大律師。提及許校長指她曾找媒體抹黑學校，她稱在本案前從未找過媒體，因為她仍想保存學校的聲譽，及怕會影響到家長及學生。

承認當日急步行過去衝動咗

至於當日的經過，被告承認當時急步行過去「衝動咗」，但自言不但沒有推許，更曾下意識在其跌倒時想扶許。被問及是否認為法庭能還其清白，她說：「咁你無做過，人地梗係判你無罪架啦！」又稱：「就算坐監，起碼都引起人地關注我地學校發生咩事。」她最後指，冀許等人能「回頭是岸」。

被告林靜霞被裁定普通襲擊罪罪名不成立。(劉安琪攝)

官指控方證供僅夠裁定表證成立

施官昨日已裁定表證成立，辯方即表示被告欲出庭自辯，並會傳召兩名辯方證人，惟施官即表示控方證據只是僅僅成立，辯方最後決定不傳召任何證人。

校長與主任供詞有明顯分歧

施官之後亦作出裁決，指校長許詩禮作供時，指被告衝至她與教育局學校發展主任楊永豪的中間，將撞到她，惟當時同在現場的楊卻稱，衝突發生時，被告身處在他的右後方，他與許之間的距離，根本不足容納另一人。施官認為，兩人在關鍵情節上的證供有分歧。

醫療紀錄未提及被告手紅咗

此外，施官亦認為許校長作供時搖擺不定，她初時指被告是用手撞她，後來又改口說可能不是用手。惟施官指，被告當時最接近許的位置，應是許的左手，許的右手與被告距離較遠，他對於被告如何能襲擊到許的右手抱有懷疑。至於許的傷勢，許聲稱醫生曾指其手事後「紅左」，但醫療記錄並沒有提及。

楊的證供清晰合理

施官續指，另一名控方證人，時任助理校長孫福晉，他與許校長是上司下屬關係，雖這不代表兩人有串通。但他認為屬獨立證人的楊，其供詞清晰合理，接納楊為誠實可靠的證人，故相對許及孫的供證有矛盾之處，不能接納。

楊未見被告有襲擊動作

最後，雖然被告當日衝上前阻止許與楊交談，其行為令人懷疑，但由於法庭只接納楊的證供，楊早前稱沒有見到被告有襲擊許的動作，遂裁定被告普通襲擊罪罪名不成立。

案件編號：TMCC1584/2021