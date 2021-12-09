教聯會調查指75%受訪教師每周工時達51小時　家長投訴成壓力來源

教聯會及教育工作者工會今日（9日）公布調查，指受訪中小學及幼稚園教師整體工時較去年增加，近七成半教師每周工時達51小時或以上，逾三分之一人每周工時達61小時或以上。

另外，八成半受訪教師感到工作壓力大，絕大部份教師過去一周出現負面情緒，比率為十年新高，教師整體快樂感亦有微跌。79%受訪教師不鼓勵學生或子女投身教師行列，比去年的75%更多。

坊間屢有意見指教師受「紅線」困擾，是次調查並沒列出國安教育、政治壓力或教學紅線等壓力來源選項。最多受訪教師選擇的壓力來源，包括學校行政、教學、學生學習差異擴大、學生情緒問題及家長投訴。教聯會促港府關注教師身心健康，加強支援。



教聯會及香港教育工作者工會就教師身心健康發問卷，獲1,200名中小學或幼稚園教師回應。（資料圖片）

教聯會及香港教育工作者工會上月中向全港學校發問卷，接獲約1,206名在職教師回應。當中幼稚園教師佔33%、小學教師佔42%、中學教師則佔22%。整體九成受訪教師在資助學校或官校任職。

▼教聯「教師身心健康」問卷調查結果（節錄）▼



部份教師每周工時達61小時或以上

工時方面，七成四（874名）教師每周工時至少51小時，較去年67%增加；而每周工時至少61小時的受訪教師達409人，佔34%；當中約23名受訪教師更透露，每周工作長達71小時或以上。

調查問及工作壓力，八成半受訪教師感工作壓力達略大或過大程度，情況與去年相若，略高於2019年同類調查的八成。

教聯調查指，八成半受訪教師感工作壓力略大或過大。（資料圖片）

壓力來源未涵蓋「政治」相關選項 教師對學校行政感困擾

坊間屢有意見稱教師形容受「紅線」困擾，新增國安教育教育工作量大。惟是次調查列出14個壓力來源選項中，均沒有國安教育、政治壓力或教學紅線的指定選項，只有一欄「其他」，以及「在新常態下準備電子教材及批改」的選項。

在14個壓力來源中，最多受訪教師選出的五大壓力來源包括：學校行政工作（82%）、「批改、備課、上課等教學工作」（58%）、學生學習差異擴大（57%）、學生情緒問題（50%）及家長投訴（42%）。

79%受訪者不鼓勵和很不鼓勵學生或子女投身教師行列。（資料圖片）

教師快樂指數僅5.13分 低於過去十年平均值

調查邀請受訪教師自評工作快樂程度，10分滿分，不足一半人選6分或以上。教師整體快樂感由去年的5.16分，微跌至5.13分，低於過去十年的平均值；而幼稚園教師的快樂指數只有5.04，低於平均值。99%受訪教師過去一周曾現負面情緒，57%人更感洩氣。當中40歲或以下的年輕教師相對出現較多負面情緒。

近八成教師不鼓勵學生或子女投身教育

調查又發現，79%受訪教師直言不鼓勵和很不鼓勵學生或子女投身教師行列，比去年的75%更多。

教聯促政府關注教師身心健康，加強支援。（教聯提供）

有教師憂縮班危機或致惡性競爭

教聯會指出，不少受訪教師在開放題中，指出縮班危機或致學校惡性競爭，盼教師毋須承受收生壓力，專注教學，另建議容許教師每隔指定年期，可暫離教學前線作進修及休息。

教聯會又認為，教師長工時問題普遍，情況令人憂慮，要求政府關注教師身心健康，加強支援，包括在推新政策前，做好諮詢及溝通工作、訂出教師最高工時、精簡學校行政工作，改善班師比例，提供教師交流、檢討教師醫療福利，舉辦預防及治療職業病的工作坊等。