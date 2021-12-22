消息：警3輛國產「小型水炮車」抵港　總值990萬　可橫街窄巷出動

本港2019年爆發反修例示威，警方多次出動「人群管理特別用途車」（俗稱水炮車）執法。據了解，警方新採購的3輛國產「小型水炮車」今日（22日）已運抵本港，總值約990萬元，由於體型較小，適合本地橫街窄巷出動，計及早年引入的3輛歐洲水炮車，警方將共有6輛水炮車調配。



警方回覆《香港01》查詢指出，為應對日趨複雜社會環境所帶來的挑戰及行動需要，警隊已經額外採購3輛較小型水炮車，警隊要求所有操作人員受訓及遵守指引，並只會使用最低程度武力執法。



本港2019年爆發反修例示威，警方多次出動「人群管理特別用途車」執法。（資料圖片）

保安局局長、前警務處處長鄧炳強今年2月出席警隊年結時透露，警隊會增添「小型水炮車」，「希望細架啲，可以喺窄啲嘅街道可以使用」。據了解，3輛新採購的「小型水炮車」已運抵本港，經機電署最後驗收後，預計明年首季由警隊接收。據悉，「小型水炮車」由內地生產，總值約990萬元，配備的水炮、發射的水力與現正投入運作的水炮車一樣，不過車身較細，更具靈活度，適合本港橫街窄巷中使用。

上一代水炮車規格及示範：



+ 4

警：有嚴謹武力使用守則

警方回覆《香港01》查詢時表示，為應對日趨複雜社會環境所帶來的挑戰及行動需要，警隊已經額外採購3輛（較小型）的「人群管理特別用途車」，讓警隊在不同環境下執行人群管理工作時，有多一個行動裝備的選項。該批車輛已於今日到港。

警方指出，要求所有操作人員在使用車輛前必須接受相關的駕駛、操作及安全訓練，並嚴格遵守相關守則及指引，當中包括車輛基本操作、安全指引等，使人員能掌握技巧，安全和有效地操作車輛。

警方強調，有嚴謹的武力使用守則，包括只會使用最低程度的武力、在使用武力前會在情況許可下向對方發出警告及讓有關人士有機會遵守警方的指令，以及當目的已達時會停止使用武力。有關守則在警方使用「人群管理特別用途車」時同樣適用。

+ 2

翻查資料，警方現役的3輛水炮車售價為1,660萬元，由德國平治生產，於法國廠房度身訂造，水炮車可載4人，長度7.8米，車身配備15支水炮，車頂主炮的攻擊力最強，每分鐘射水最多1,200公升，水壓達1,000千帕，射程最高50米，可左右轉動180度，環迴360度射水，水炮亦可混入催淚煙及顏料。