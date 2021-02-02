國安法半年拘捕97人檢控8人　警將購小型「水炮車」｜警隊年結

撰文： 鄭秋玲 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-02 21:05

警務處處長鄧炳強今日（2日）出席立法會保安事務委員會視像會議，交代2020年罪案情況。港區國安法自去年中落實後，警務處目前共拘捕97人，分別涉嫌分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國勢力、以金錢或以其他財物資助他人分裂國家，部份人涉發表煽動文字、欺詐及洗黑錢，當中8人被檢控。 首次以警務處副處長（國家安全）身份會見傳媒的劉賜蕙表示，國安處曾引用刑事罪行條例充共6,500萬元財產，強調在入屋搜查、凍結財產、提交物料令及截取通訊等前都要受到特首、保安局或法官等批准。 警隊未來會添置新型人群管理特別用途車，體積較細，方便進入較窄的街道採取行動。

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鄧炳強特別提到，以就勾結外國勢力拘捕包括一名傳媒集團的主要持股人，並以顛覆國家政權罪拘55人，指他們涉嫌組織同參與「攬炒十步曲」的初選。

保安局正研「侮辱公職人員罪」

經民聯立法會議員梁美芬關注設立「辱警罪」，鄧炳強透露，保安局正研究訂立「侮辱公職人員罪」，不止涵蓋警務人員。

警務處處長鄧炳強今日（2日）出席立法會保安事務委員會視像會議。（立法會截圖）

將購置體型較細小「水炮車」

警務處處長鄧炳強其後出席記者會時提到，2021年警務處處長首要行動項目由以往7項加至8項，新增「維護國家安全」，他指國安處雖然至今只檢控8人，但由於檢控需時，現階段不能太早下定論。他又指，不認同國安處製造白色恐怖，反指有被捕人士以此作為藉口，濫用「白色恐怖」一詞作開脫。

鄧續指，國安處去年11月成立舉報熱線，至今收到4萬個訊息，並指其中有關鍵訊息，但拒透露有否因此作出行動。被問到現時國安處編制及行使權力數字等，鄧以維護國家安全及涉行動細節為由，未有披露。

警務處副處長（國家安全）劉賜蕙就指，國安處曾經就4宗案件充公6,500萬元，但實際上是引用《有組織及嚴重罪行條例》，而國安處每次行使權力，包括入屋搜查、凍結財產、提交物料令及截取通訊，均須獲得行政長官、保安局局長或法官批准。

就擴充警隊裝備，鄧炳強透露，將會增添人群管理特別用途車，「希望細架啲，可以喺窄啲嘅街道可以使用」，另外亦已試行使用催淚水槍及胡椒球彈手槍的低殺傷力武器。

據保安局去年向立法會特別財委會答覆中提及，警隊將於2020-21年度更換及購置387輛特別用途車，包括3輛「新置人群管理特別用途車」，標示涉開支270萬元。