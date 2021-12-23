有線任命關慧玲為集團總經理、新聞及資訊總監　許方輝等四人留低

有線雪電視今日（23日）正式公布新人事任命，東周刊社長關慧玲將空降擔任有線新聞有限公司、有線財經媒體有限公司總經理，以及集團新聞及資訊總監。



曾因解僱同事引發爭議的有線電視新聞及公共事務副總經理謝燕娜及許方輝、新聞及公共事務總監李臻及陳興昌，早前有指四人會離職，但消息指，四人將「有得留低」並擔任原有職位。



曾因解僱同事引爭議的有線電視新聞及公共事務副總經理謝燕娜及許方輝、新聞及公共事務總監李臻及陳興昌，消息指四人將「有得留低」擔任原有職位。（資料圖片）

上月中，新世界系主席鄭家純斥資2.09億購入遠東發展主席邱達昌及富力地產主席李思廉的股份後，正式「坐正」有線，經過大約一個月後，有線電視今日（23日）公布新人事任命， 其中，關慧玲出任為集團新聞及資訊總監，並出任香港有線新聞有限公司及有線財經媒體有限公司總經理，並將於2022年1月3日履新。

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通告指，關慧玲擁有超過20年傳媒經驗，曾於知名報業機構擔任高級管理人員，將專責統籌新聞及資訊部門的業務發展，帶領新聞部許方輝及謝燕娜等人，提升新聞質素及推動資訊內容創新。 另外，消息指，早前被指將會離職的有線電視新聞及公共事務副總經理謝燕娜及許方輝、新聞及公共事務總監李臻及陳興昌將會留任原位，成為關慧玲的下屬。

另外，曾為富融銀行市務總裁等要職的雷紹麟，出任為集團策略及業務轉型總監；許麗君出任為業務轉型主管，以及Snaptee創辦人及行政總裁項偉倫為業務轉型主管。